Segunda-feira, 12 de setembro de 2022.

Hoje é o Dia do Urologista.

Faltam 19 dias para as eleições.

Filosofia do Potência: “Quem nunca tomou um chifre que atire a primeira pedra”

Em nome da NISSAN FRONTIER: caminhonete com DNA japonês, e do BR AGROBANK: primeiro banco digital de MS, está no ar mais uma edição de AS ‘10’ MAIS.

Primeira:

Semana começa com a bela e elogiada entrevista da candidata a deputada federal Lílian Fernandes no programa “Boca do Povo”. Elogios à ela nas redes sociais. Parabéns!

Segunda:

Quem ganhou a simpatia do povo na manhã de ontem foi o candidato a governador Eduardo Riedel (PSDB). Sua visita à tradicional Feira da Bolívia foi recebida com aplausos e admiração. Cumprimentou todo mundo, ganhou abraços e saiu de lá com muitos votos.

Terceira:

Começou o momento de distribuir as famosas “colinhas”. São 5 votos, muitos números para decorar. Melhor levar a cola para não demorar no voto. Quem tiver o “e-título” deve levar o celular, mas não poderá levá-lo para a urna. É melhor se preparar para não ser pego de surpresa.

Quarta:

Assessoria do Ministro Barroso do STF me mandando material explicativo justificando a atitude dele ter “trancado” o aumento do piso nacional da enfermagem. Segundo ele é inconstitucional criar despesa pública sem fonte de custeio e não é possível criar uma despesa pública como essa no meio do exercício. Eis a justificativa à luz do direito.

Quinta:

A Rússia está comendo o pão que o diabo amassou com sua invasão à Ucrânia. Entre abril e maio a Ucrânia recebeu defesas aéreas de médio e longo alcance acabando com a aviação russa. Aviões e helicópteros ucranianos estão realizando missões de ataques de precisão e depósitos de combustíveis russos. A Ucrânia está virando a mosca que inferniza a vida dos vigorosos leões.

Sexta:

A carneirada da Casa da Amizade do Rotary foi um sucesso. Todos os ingressos foram vendidos e quem foi saiu de lá satisfeito porque a comida estava deliciosa, como sempre. Às minhas amigas rotárias parabéns pela deliciosa promoção.

Sétima:

Pesquisa interna no “Podemos” mostrou que o deputado estadual Prof. Rinaldo está perdendo para o novato “Ninho” que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa. A candidata Rose, numa reunião, teve que pedir voto pro Ninho e esquecer seu irmão cuja popularidade vai da mal a pior.

Nona:

Afonso Pena invadida ontem por candidatos e cabos eleitorais. Distribuiram “santinhos”, panfletos, bandeiradas e até caixa de som de um candidato. Geraldo Rezende chegou na muvuca em um carrão, acompanhado por um séquito e passou despercebido sem ser cumprimentado por ninguém. Deu uma “andadinha” e saiu tão anônimo quanto chegou. Isso tudo é festa.

Décima:

Juiz eleitoral concedeu liminar e determinou imediata suspensão da distribuição do panfleto feito pela candidata Camila Jara do PT, onde na contracapa havia propostas da candidata do PL Sargento Betânia. O juiz entendeu que a gráfica não será responsabilizada cabendo responsabilidade à candidata petista sob pena de multa diária de 20 mil reais. Camila culpou a gráfica.

Chicotadas do dia!

Agressão a pessoas idosas sobrou negativamente para o candidato à reeleição Lucas de Lima. Dois, dos seus cabos eleitorais, foram denunciados na polícia pela agressão covarde ao supervisor de uma “ação social” que acontece semanalmente, tradicionalmente na Tamandaré. Jairo Eduardo da Silva supervisor da farmácia pediu que abaixassem o som do candidato e foi agredido fisicamente. Com isso Lucas de Lima perdeu muitos votos e a simpatia daquele povo. A agressão foi uma pouca-vergonha e merece nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Nilmara Caramalac; Lorena Pereira; Walkiria Rodrigues; Dra. Daniela Bertoncelo; Mariana Massani Romero; Mariana Colli Muzzi; Marijane Grando; Jornalista e apresentadora Glaura Vilalba; Caroline Souza; Agropecuarista Ivete Pinesso; Delasnieve Dáspet; Edgar Scaff e o seresteiro Silvio Lobo Filho.

Nossos bons e queridos amigos:

Dr. Jamal Salem: Vereador; Saulo Batista: Candidato a deputado federal pelo REPUBLICANOS; Simone Silva: assessora de imprensa do deputado Coronel David; Fabiano Reis: candidato a deputado estadual pelo MDB; João Victor: da Kon Carnes, na Pioneiras; Rodrigo Mira: engenheiro eletricista; Paola Ramires: da RR Barros; deputado Jamilson Name: candidato à reeleição pelo PSDB; Jornalista e radialista Pra. Dani Silva: candidata a deputada federal pelo PSDB e ex-juiz Dr. Odilon de Oliveira: candidato ao senado pelo PSD.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.