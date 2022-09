Quinta-feira, 15 de setembro de 2022.

Faltam 16 dias para a eleição;

Hoje é o Dia do Cliente!

Em nome da NISSAN FRONTIER caminhonete com DNA japonês e do BR AGROBANK 1° banco digital do MS está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

Primeira:

O indígena Magno Souza, do PCO, entrevistado pela TV-Morena foi perguntado sobre o roubo da bicicleta. Pensou, pensou e respondeu: Mas todo mundo que está disputando contra mim também “é” ladrão!…

Segunda:

No debate da FETEMS Magno Souza roubou a cena. Voltou a comentar: “Aqui todo mundo ‘é’ ladrão!” causando um mal-estar geral. Mesmo com a grosseria e suas limitações linguísticas o índio ganhou simpatias sendo aplaudido.

Terceira:

O índio virou a atração do debate. Puccinelli, educadamente, disse que o convidaria para ser seu secretário de Assuntos Fundiários e o índio respondeu: “Não vem querendo agradar. Sou do Lula e não aceito convite!”.

Quarta:

No debate houve uma “pegada seca” entre o candidato a governador Capitão Contar e o candidato Eduardo Riedel. Contar quis “quicar” na área. Ridel tomou a bola, matou no peito e chutou pra gol deixando o capitão desatinado e catando papel na ventania. No final quiseram tomar satisfação com o Riedel, mas ele, educadamente se desculpou e saiu de boa.

Quinta:

O debate da FETEMS em matéria de desorganização meteceu um ‘dez’, mas mesmo assim foi melhor que as novelas do horário. Muita gente que não devia estava lá. Petistas entraram para tumultuar. Eleição é sempre uma festa.

Sexta:

Falando em tv vamos dar um “toque” na novela Pantanal regravada pela Globo. Pegaram uma história linda e acabaram com ela. Enfiaram homossexualismo na trama e muita senvergonhice. Pegaram um Bem-Te-Vi e fizeram dele um urubu. Entrou muita gente, desvirtuaram a história e a audiência naufragou. Parece que a Globo desaprendeu fazer novelas.

Sétima:

Hoje tem o meu Corinthians contra o Fluminense na Arena Neo Química, às 19 horas. Depois do 2 a 2 no Maracanã, quem ganhar se classifica para a final da Copa do Brasil. Se terminar empatado o desempate será nos pênaltis. Na megasena de hoje tem prêmio de R$ 110 milhões.

Oitava:

Terminado o debate na FETEMS, apoiadores do candidato Marquinhos Trad (PSD) saíram carregando-o nos ombros, mas a empolgação foi apenas da pequena claque. Quem assistiu àquilo ficou sem compreender por que de tanta empolgação…

Nona:

Segunda-feira, dia 19, Campo Grande amanhece com a rede 5G. Até 28 de novembro as prestadoras Claro, Tim e Vivo deverão ter no mínimo 11 estações ativadas. O 5G é pelo menos 38 vezes mais rápido que essa internet da Idade da Pedra que estamos usando. Na China já estão usando a G6, 100 vezes mais rápida que a 5G.

Décima:

Os candidatos mais endinheirados para a eleição de 1° turno ao governo do estado são: Marquinhos Trad R$ 6,4 milhões; Rose Modesto: 5,6 milhões; André Puccinelli: 5,7 milhões; Eduardo Riedel: 3,8 milhões e Gisele Marques: 3,4 milhões. No 2° turno tem mais 3 milhões para serem queimados.

Chicotadas do dia!

Mulher aposentada mandou fazer uma dentadura nova numa clínica popular. A dentadura não deu certo e ela quer seu dinheiro de volta, mas a clínica se recusa a devolvê-lo. Nem o Procon-MS conseguiu resolver essa pendenga. Aqui na Capital o cliente é o último que fala e o primeiro que apanha. Em alguns lugares o cliente “nunca” tem razão. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes de hoje:

Patrícia Fernandes: da Amarelinha/Colégio Yellow; Colunista Manoel Afonso; Jornalista Neiba Ota; Leni Fernandes; Dra. Keyla Pimentel: advogada; Linda Graziela: candidata a federal pelo PTB; Antônio Cotrim Junior: em Balneário Camboriú-SC; Pedro Tavares; Fernanda Ribeiro e Mylena Schineider.

Nossos bons e queridos amigos:

Rodrigo Tozzete: vocalista do “Bando do Velho Jack” que lança amanhã uma nova música; Cel. PM. Nelson: presidente do Operário Futebol Clube; Pe. Valdeci: da Cotolengo; João Lucas e sua mãe D. Cleonice no Jd. Panorama; Meire da Casa da Amizade comunicando que o Bazar de ontem foi um sucesso; Francisco Quirino; Candidato a deputado estadual Dr. Américo Nicolatti; Ary Almeida: irmão do saudoso Licínio Moreira de Almeida; Carlos Bernardo: candidato a deputado federal pelo MDB e Alfredo Custódio: filhão do Dr. Valdir Custodio, nossos ouvintes e fãs das 10 Mais.

