As Dez Mais

Sexta, 5 de abril de 2024.

Hoje é o Dia das Telecomunicações.

Está no Ar:

AS ‘10’ MAIS!

O CNJ está de olho nas amizades de promotores com investigados em cidades interioranas. Um grupo de jornalistas está em Aquidauana e em Rio Verde apurando informações que comprovariam essas “amizades” incestuosas.

O Vereador Claudinho Serra preso na operação Tromper acusado de ser o mentor de um esquema de corrupção, já está no presidio. Dizem por lá que foi bem recebido pelos “colegas de infortúnio” e até já ganhou apelido novo: Claudinho CELA.

Na Turquia o jornal “Today” contou que um homem descobriu que estava levando “gaia”. As testemunhas da traição: dois papagaios que começaram repetir: “Vem querido que o meu marido não está” é como dizia a mulher para convidar o amante.

Cerca de 80,45% dos beneficiários da Cassems avaliaram o plano de saúde como ‘muito bom e bom’, apontou pesquisa da IPR Pesquisas. O presidente Ricardo Ayache ficou saltitante com o resultado da pesquisa feita em 11 cidades do estado.

A Usina Fotovoltaica do Poder Judiciário de MS passou pela sua última vistoria. O presidente do TJMS, Des. Sérgio Martins, visitou a obra que irá atender todos os prédios da Justiça que tornará o nosso Poder Judiciário referência no uso de energia limpa.

O empresário Ricardo José Rocamara Alves, implicado na “Operação Tromper” do GAECO, foi preso ontem em Paranaíba. Estava fugido há 11 meses. É mais um dos implicados no roubo de 15 milhões da quadrilha de Claudinho Serra.

O Paraguai está fazendo um “limpa” nas suas prisões. Vai deportar para o Brasil 25 faccionados do PCC. A ordem é mandar embora bandidos brasileiros das penitenciárias de Assunción, Concépcion, PJC, Itapúa, Ciudad del Este, Cel. Oviedo.

O DETRAN-MS vai colocar os pingos nos ‘ís’ em Terenos onde um funcionário concursado avesso ao trabalho colocou a cidade em polvorosa. Ele vai responder pelos exageros praticados e deverá ser removido para um lugar onde não se trabalha.

Deixou a direção do IMPCG a pré-candidata a vereadora Dra. Camila Nascimento. Será substituída por Elza Pereira da Silva servidora pública há 47 anos. Também deixam seus cargos: Maicon Nogueira, Adelaido Vila e Chiquinho Telles.

Termina amanhã o prazo para filiações partidárias. A dança das cadeiras vai continuar tocando até lá a famosa musiquinha “Quem foi, foi; quem não foi não vai mais”.

O tio de Claudinho Serra, funcionário de Wezer Lucarelli na Câmara Municipal de Aquidauana, criou um sistema de fraude à licitações que funcionou à bangú na época em que o “Zuca” presidiu o legislativo aquidauanense. Os dois – ele e o Zuca – foram denunciados por licitação fraudulenta e até agora não aconteceu nada. A papelada foi enviada ao CNJ pedindo providências. Essa turminha merece nossas duplas-triplas chicotadas do dia.

