Primeira:

A proposta do candidato a deputado federal João Rezende sobre a “Tarifa Zero” para coletivos recebeu a adesão do candidato a governador Eduardo Riedel (PSDB). Os usuários dos transportes coletivos estão torcendo para que isso aconteça.

Segunda:

O candidato a deputado federal Walter Carneiro, está caminhando em todo estado e a população aderindo à sua campanha. Waltinho é expert na área do saneamento e meio ambiente.

Terceira:

O ex-secretário e candidato Marcelo Miglioli, denunciou à PF estar sendo vítima de “fake News” que noticiam ter ele abandonou a candidatura e de não pagar seus cabos eleitorais. As notícias são falsas e dimensionadas para estragar a campanha do candidato. Isso precisa de providência urgente.

Quarta:

A Petrobras anunciou que a partir de hoje, haverá redução no preço do GLP (gás liquefeito de petróleo). O botijão de 13 quilos recebeu desconto de R$ 3,15. Nas distribuidoras o preço do botijão está custando R$ 49,19. Para os consumidores mais de 100 reais.

Quinta:

Depois que a candidata ao senado Tereza Cristina alegou que no MS não existe fome porque todo lugar tem um pé de manga, a campanha da ex-ministra deu uma abalada. Foi uma frase infeliz semelhante à da rainha Maria Antonieta que mandou o povo faminto da França que não tinha pães comer brioches. Pela ironia a rainha perdeu a cabeça na guilhotina.

Sexta:

União Brasil entrou em crise financeira. A candidata Soraya Tronicke paralisou ontem sua campanha por falta de verba. O partido não estaria repassando compromissos aos seus candidatos. A guerra interna está exigindo que Soraya vire onça rapidinho senão os estragos poderão colocar a caça aos votos no mato.

Sétima:

Pesquisa DATAFOLHA de ontem encomendada pela Globo e o jornal “Folha de S. Paulo” aponta que Lula tem 47% das intenções de votos; Bolsonaro: 33%. Lula oscilou dois pontos para cima e Bolsonaro se manteve estável. Ciro: 7%; Simone: 5%. Nos votos válidos Lula aparece com 50%.

Oitava:

A candidata a vice-governadora do PSD, médica Viviane Orro passou apertada numa entrevista a uma emissora de rádio no interior. Ela chegou saltitante na emissora e saiu de lá cuspindo marimbondos tamanho foi o bombardeio de perguntas.

Nona:

Ex-político, também enquadrado no jargão “cobra sem veneno”, passou apertado numa reunião em Terenos. Quando pediu votos para reeleger Bolsonaro – cerca de 300 pessoas – deram-lhe uma vaia tão estrondosa que quase derrubou o barraco. Ensurdecido, ele saiu de fininho…

Décima:

Reunião de candidata a governadora foi interrompida por um grupo que cobriram o local de vaias e apupos. Para colocar ordem chamaram a polícia. Mais de 30 famílias reivindicavam pagamento de suas contratações.

Passarinho me contou que todas as pesquisas do MS estão contaminadas. Ninguém sabe qual a certa e qual a confiável. Os números estão confusos e nebulosos. Também a nível nacional fala-se num Lula disparado contra um Bolsonaro ovacionado nos palanques e motociatas. Melhor fazer a colinha, esquecer as pesquisas na hora do voto. Essas desinformações merecem dupla-tripla chicotadas.

