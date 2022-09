Quarta-feira, 28 de setembro 2022.

Hoje é o Dia Nacional da Liberdade de expressão.

Faltam 4 dias para as eleições.

AS ‘10’ MAIS.

Primeira:

A boa do dia vai para os servidores municipais da prefeitura de Campo Grande. Eles vão passar as eleições com grana no bolso. A prefeita mandou depositar os salários e liberar no sábado. Servidores penhoradamente agradecem.

Segunda:

O Governo do Estado também mandou depositar os salários como sempre fez o governo de Reinaldo Azambuja. Está, pois, garantido o churrasquinho de domingo.

Terceira:

Por força da lei eleitoral nenhum eleitor poderá ser preso a não ser em flagrante até 48 horas depois da eleição.

Quarta:

Debate “morno” o de ontem na TV-Morena. Esperava-se mais dos participantes. Até agora o melhor dos debates ainda foi o do SBT. Muita gente vendo que daquele mato não saia coelho acabou “caindo” na cama já nos braços de Morfeu.

Quinta:

Das poucas alfinetadas quem se perdeu ladeira abaixo foi o Capitão Contar, esnucado com perguntas sobre sua aposentadoria precoce. Adonis Marcos (PSOL) motivou direito de resposta ao taxar o capitão de “melancia”.

Sexta:

Riedel mais uma vez foi firme nas respostas não se deixando intimidar com os concorrentes. Puccinelli surfou na popularidade e na segurança de já estar no 2° turno. Marquinhos deu uma melhora significativa nas respostas. Rose Modesto deu derrapadas e Giselle Marques virou um “sargentão” eleitoral do Lula.

Sétima:

Ninguém aguenta mais o roubo de fios na área central de Campo Grande. Várias lojas já foram roubadas pelo menos 3 vezes. Comerciantes e moradores reclamam a falta de policiamento. Críticas à DERF por não prender receptadores que estão deitando e rolando comprando fios roubados à preços de bananas.

Oitava:

Em Porto Murtinho a polícia pode ter errado ao matar dois empregados de fazenda que estavam acampados na mata fazendo cerca, confundindo-os com ladrões de gado. A cidade está em transe comentando o assunto. A Corregedoria da PM precisa verificar “in loco” o que está acontecendo.

Nona:

Paraná Pesquisa de ontem: 2 mil entrevistados entre 22/26; registro TSE n° Br-03928/2022. Margem de erro: 2.2; Presidente 1° turno: Lula: 42.7%; Bolsonaro: 36.4%; Ciro: 5.6%; Simone Tebet: 5%; Soraya: 0.8%. SIMULAÇÃO 2° TURNO: Lula versus Bolsonaro: Lula 48%; Bolsonaro 40.4%; Branco/nulos: 7.9%; Não sabem: 3.7%.

Décima:

Pesquisa REAL TIME BIG DATA encomendada pela TV-Record para governador em MS foi realizada entre mil eleitores, dias 24/26, por telefone, margem de erro de 3 pontos (+ou-), registrada no TREMS n°06622/2022: Estimulada: Puccinelli 22%; Marquinhos Trad: 19%; Eduardo Riedel: 17%; Rose Modesto: 16%; Contar: 12%; Gisele do PT: 6%; Adonis Marcos e Magno Souza não pontuaram. Considerando os votos válidos: Puccinelli: 24%; Marquinhos Trad: 21%; Eduardo Riedel: 18%; Rose Modesto: 17%; Contar: 13% e Gisele do PT: 7%.

O baixo nível da campanha termina com a Justiça Eleitoral proibindo vídeo veiculado no programa político de Marquinhos Trad onde aparece matéria da VEJA e conversas de WhatsApp contra o candidato a governador Eduardo Riedel. A decisão determina multa diária de 50 mil reais em caso de desobediência. Para o baixo nível da campanha eleitoral deste ano a nossa dupla-tripla chicotadas.

