Terça-feira, 4 de outubro de 2022.

Hoje é o dia da Natureza.

Primeira:

Reinaldo Azambuja (PSDB) termina o ano com a melhor administração estadual. Passa o governo em janeiro e já entra em campanha para ser o melhor prefeito que Campo Grande já teve. É o papo em política de hoje.

Segunda:

Coordenadores de campanha viraram artigo de luxo. Estão valendo ouro neste segundo turno. Amanhã haverá reunião com todos para alinhavar este segundo turno e ir buscar a vitória de Eduardo Riedel.

Terceira:

Falando em votos: Votaram em Campo Grande 526.736 votos. Válidos: 490.868. Pela ordem: Cap. Contar com 26,64%, 130.972 votos; Puccinelli: 21,82%, 107.260 votos; Marquinhos Trad: 15,48% ou 76.102 votos; Eduardo Riedel, 14,66% ou 72.077 votos; Rose obteve 13,96% ou 68.620 votos e Gisele Marques 6,92%: 34.032 votos.

Quarta:

Falando em cidades onde os candidatos foram campeões de votos: Eduardo Riedel venceu em 51 cidades; Contar em 18; Puccinelli em 9 e Rose Modesto em “uma”: Aparecida do Taboado.

Quinta:

A maior bancada da Assembleia Legislativa é a do PSDB. Eleitos: Mara Caseiro, Paulo Correa, Jamilson Name, Zé Teixeira, Pedro Caravina e Lia Nogueira. A surpresa ficou por conta de Lia Nogueira: jornalista há 20 anos em Dourados onde era apresentadora de televisão e vereadora.

Sexta:

Empresária Iara Diniz, esposa do Capitão Contar, obteve 9.502 votos pelo PRTB, e mesmo assim não foi eleita, mas o partido do capitão conseguiu fazer 1 deputado: o desconhecido Rafael Tavares do qual Iara Diniz será a 1ª suplente.

Sétima:

O fato de Reinaldo Azambuja (PSDB) sair candidato a prefeito de Campo Grande reforça a campanha de segundo turno do candidato a governador Eduardo Riedel (PSDB). A intenção é alinhar as administrações da Capital com o governo estadual e transformar Campo Grande num canteiro de obras com drenagem e asfalto novo. A ideia é fantástica. Parabéns!

Oitava:

O assassinato de Lucas Andrade Menezes, dono de uma conveniência na Avenida Guaicurus, em Campo Grande, na noite de segunda-feira teria sido motivado por vingança. Essa é a linha de investigação que a Polícia Civil está seguindo. Lucas matou Igor Pereira Duarte, seu cliente em 2019, por causa de uma dívida de R$ 200.

Nona:

As pesquisas políticas se desmoralizaram aqui e no país. No MS o presidente do TREMS pediu hoje segundo publicação do jornal “O ESTADO” para que as empresas “sejam mais cuidadosas”. Os erros cometidos iludiram muita gente e ficaram aquém da chamada “margem de erro”. Fala-se que as empresas foram usadas eleitoralmente o que é crime.

Décima:

A SESAU – Secretaria de Saúde de Campo Grande vai dispensar um lote de vacinas CoronaVac que venceram sem serem aplicadas. Foram preservadas 900 unidades para atender a população. Também as vacinas contra a poliomielite (paralisia infantil) estão muito abaixo do ideal a ser aplicado.

As ruas de Campo Grande só não têm buracos se forem de “terra”. Onde houver asfalto há buracos. O cálculo é de 4 buracos a cada 100 metros. Como existem 3.100 quilômetros lineares de asfalto, a estatística leva a acreditar na existência de 124.000 buracos à espera de serem tapados. Diz-se que a prefeitura não tem dinheiro para a emergência e nem quer fazer REFIS. Há quem diga que a prefeita quer, mas não tem autorização para isso. Para todo esse enrosco a nossa dupla-tripla chicotadas.

