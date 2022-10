Quinta-feira, 6 de outubro de 2022.

Primeira:

A “Semana do Saco Cheio” começa no sábado e vai até na quarta-feira dia 14 e pra variar é aconselhável emendar quinta e sexta pra descansar do descanso e estamos conversados. Então “vamos a la playa”.

Segunda:

Mesmo derrotado o poder do ex-prefeito Marquinhos Trad continua latente a fim de consertar os desacertos com sua decisão de ter renunciado a prefeitura. Isso significa cuidado com os amigos. Marquinhos vai voltar à advocacia.

Terceira:

Pesquisa para presidente: IPEC, 2 mil entrevistas, de 3 a 5 deste mês, registrada no TSE n° Br-02736/2022 e que custou R$ 237.301,76 reais: VOTOS VÁLIDOS: Lula 55%, Bolsonaro 45%. VOTOS TOTAIS ESTIMULADA: Lula 51% e Bolsonaro 43%. EXPONTÂNEA: Lula 50% Bolsonaro 40%. Margem de erro 2 pontos (+ ou -).

Quarta:

27 senadores apoiaram a proposta de CPI do senador Marcos Do Val (PODEMOS-ES) pede para investigar erros nos números das pesquisas do 1° turno. A expressiva discrepância dos votos e as apurações ensejam a necessidade de conhecer os critérios técnicos e científicos das pesquisas. Acredita-se que Institutos tenham sido usados para fazer propaganda de candidatos.

Quinta:

O secretário de Obras Rudi Fioresi continuará no cargo. O anúncio foi feito ontem. Rudi conhece toda a nossa malha viária e os problemas desta Capital. Substituí-lo seria das um passo atrás na administração municipal. Atitude inteligente da prefeita Adriane Lopes.

Sexta:

GAECO dando um “baculejo” no Paço Municipal da Prefeitura de Ivinhema para fazer buscas por documentos de venda de terrenos públicos que poderiam implicar o ex-prefeito Eder Wilson França Lima, que recentemente assumiu a Casa Civil do Governo do Estado. Implicados no caso: servidores públicos e moradores de Ivinhema que teriam lucrado com as vendas.

Sétima:

Puccinelli vai anunciar amanhã se o MDB vai apoiar alguém neste 2° turno ou liberar a tropa para votar em quem quiser. Puccinelli, pessoalmente, que teve mais de 247 mil votos, poderá declarar apoio a um dos dois candidatos. Corrigindo informação de ontem: Puccinelli já perdeu duas eleições. Nesta e em Fátima do Sul, em 1982, para prefeito.

Oitava:

Começa amanhã no rádio e na televisão a Propaganda Eleitoral Gratuita. O tempo será de 10 minutos para Lula e Bolsonaro. Na TV serão ocupados os horários: das 13 às 13:10 e das 20:30 a 20:40. No rádio das 7: às 7:10 e das 12 às 12:10.

Nona:

Delcídio do Amaral, presidente estadual do PTB, está em Brasília resolvendo o repasse da verba derradeira do partido para pagar as pendências. Durante entrevista o senador prometeu que na segunda-feira todas as pendências financeiras estarão sanadas.

Décima:

Comenta-se hoje a volta da ex-secretária de Educação Elza Fernandes ao cargo. Ela saiu candidata a deputada estadual obtendo 5.624 votos para o PSD estando credenciada como futura vereadora à Câmara Municipal de Campo Grande em 2024. A volta de Elza não foi confirmada pela assessoria da prefeita Adriane Lopes.

O candidato a deputado federal Saulo Batista, que foi esfaqueado pela amante, e que obteve 2.438 votos, casado noutro estado e que estava com a amante e que foi flagrado com outra amante, causando uma tragédia que quase lhe custou a vida, se escafedeu deixando um rosário de dívidas com gráficas, cabos eleitorais e até de aluguel no prédio suntuoso onde morava. Prejudicados vão entrar com denúncia de estelionato contra ele que recebeu a grana e deu o “cano” em seu Raimundo e todo mundo. Prejudicados dizem que “esse não vale o sal do batismo”, portanto “merece” nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

