Quinta-feira, 27 de outubro de 2022.

Faltam 3 dias para as eleições.

Hoje é o Dia Internacional do Gato Preto.

Em nome da NISSAN FRONTIER, caminhonete com DNA japonês e do BR AGROBANK: primeiro banco digital do MS, está no ar mais uma edição de

AS ‘10’ MAIS!

Primeira:

Governador Reinaldo Azambuja mandou depositar amanhã o pagamento dos servidores públicos estaduais em homenagem ao “Dia do Servidor”.

Segunda:

Professores estaduais efetivos com mais de 40 horas já vão receber neste mês com o novo piso nacional o maior salário do País: R$ 10.383,18. A folha de pagamento do Governo do Estado ficou em R$ 593 milhões de reais.

Terceira:

Nos meios políticos a conversa é que o capitão Renan vai ao debate da TV-Morena, e que a esposa dele, a publicitária Iara Diniz já criou o famoso “kit acusação” que ele fará uso contra o candidato Eduardo Riedel.

Quarta:

Riedel foi entrevistado nesta manhã no programa Boca do Povo da FM-101.9 e agradou geral. A entrevista terminou com todos parabenizando-o pelo conhecimento do funcionamento da máquina pública. Riedel lidera nas pesquisas.

Quinta:

“Não vamos deixar nenhuma rua deste estado, especialmente desta Capital sem asfalto. Foi o acordo que firmamos com a prefeita Adriane Lopes e vamos cumprir um cronograma de asfaltamento que irá transformar Campo Grande. Vou reservar 2 bilhões para esse compromisso”, disse Riedel durante a entrevista na Difusora FM-101.9.

Sexta:

E ATENÇÃO:

pesquisa NOVO IBRAPE divulgada ontem mostrou que o candidato do PSDB Eduardo Riedel já disparou na frente do adversário Renan Contar. Os votos válidos mostram isso: RIEDEL com 52,4%; Renan Contar com 47,6%. Margem de erro de 2,5% (+ou-), intervalo de confiança de 95%. Entrevistadas 1.600 pessoas em 31 cidades entre os dias 20 e 25. Registro da pesquisa no TSE n° MS: 09832/2022 e BR-02101/2022.

Sétima:

Passarinho me contou que a disparada de Riedel nas pesquisas instalou uma espécie de ‘caos’ no comitê de seu adversário, cada um falando uma língua diferente, uma espécie de Torre de Babel. Dizem até que a esposa mandona mandou o marido tirar o pijama, colocou-o na posição de sentido e em prontidão para emergência, além de muita ordem unida aos funcionários…

Oitava:

Reunião das mulheres na noite de ontem coordenada pela prefeita de Campo Grande no Comitê da Ceará. Muita gente abraçada na candidatura de Riedel e decididas à vitória. Mulheres estavam vestidas de rosa e motivadas pela arrancada do candidato. Adriane mostrou o que é liderança e a ordem é alargar a margem de vantagem sobre o adversário.

Nona:

Morreu o homem mais sujo do mundo. Amou Haji, tinha 94 anos e nunca havia tomado banho. Tinha medo de água e sabão e vivia numa caverna tomando água suja numa latinha enferrujada. Tanto insistiram que ele tomou seu primeiro banho, ficou doente e acabou morrendo.

Décima:

Com sepulturas vilipendiadas por ladrões, mato por toda parte e falta de cuidados essenciais, os cemitérios de Campo Grande vão receber cerca de 25 mil visitantes no Dia de Finados. A Prefeitura está fazendo uma “Operação Limpeza” para remediar o assunto.

Chicotadas do dia!

Passarinho me contou que no Planalto o descontentamento de Bolsonaro em relação à falta de ética com a exploração de sua desastrada declaração errônea em favor de candidato que não “o” representa por ser da “ala radical” bolsonarista é grande. O ‘capitão de lá’ disse que “não torce pra ninguém e que o uso indevido da sua imagem e fala não deve ser levada à sério pelos bolsonarista de verdade”. Foi mais um “baque” na turma do capitão de “cá”. Para essa falta de ética que está sendo malandramente usada na campanha para o governo do Estado a fim de enganar eleitores a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes

Dr. Jorge de Oliveira Martins: o abraço carinhoso da esposa e filhos; Patrick Fernandes filho do casal Patrícia e Rudnei da Escola Amarelinha/Colégio Yellow; Antônio Urban Filho; Dr. Elesbão Munhoz: Médico; Empresária Adelina Spengler; Desembargador Alexandre Raslan; Nossa sempre querida Dra. Carla Stephanini; Ana Paula Maia dos Santos; Nosso querido Dr. João Pereira da Rosa; Jornalista Jota Menon;

Nossos bons e queridos amigos:

Jornalista e apresentadora Lucimar Lescano da TV-Morena que hoje será a mediadora do Debate de onde sairá o futuro governador deste estado; Ludinei Moura; Cel. Claudemir da COSEC; Meu querido e estimado amigo Sinomar Calmona: do “O Imparcial” de Presidente Prudente-SP; radialista Vanderlei Lopes; Edson Godoy; Wellington da Polícia Civil; deputada Mara Caseiro; Chocolate; Valmir Guarinão; Batata e D. Sol; Paulo Cavalheiro da Nativa FM em Miranda; Mariliense da V. São Miguel Carlos Alberto Assis; Sgt. Leandro do Corpo de Bombeiros; Empresário Anilon Molina; José Grisólia: em Marília-SP; Marcelo da Riveco e Dra. Jacqueline Hildebrand.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.