Segunda-feira, 10 de agosto de 2020.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Agosto é mês de licenciar veículos ou motos com placas 7 e 8. Coloque ai na sua agenda para evitar contratempos com as fiscalizações.

Segunda:

De uma amiga no Facebook:

Quer uma mulher toda durinha?… No IML ta cheio.

Terceira:

O secretário de Saúde do Estado está tomando um “drible” do Covid-19, interior afora onde implantou o “seu” Programa Prosseguir. Enquanto isso Campo Grande é a segunda Capital do País com menos óbitos e a maior taxa de pessoas curadas.

Quarta:

Geladeira do Regional continua quebrada. Mortos diários estão sendo guardados no container que era solução provisória, mas virou definitiva. Com a palavra o secretário Geraldo Rezende.

Quinta:

Mega-sena acumulou de novo. Prêmio de quarta-feira será de R$ 11 milhões. Dezenas sorteadas: 02, 04, 06, 29, 41 e 56.

Sexta:

Projeções matemáticas da UFMS, mais furadas que tábua de pirulitos, diz que o “pico” da contaminação de covid-19 acontecerá somente em setembro. Na primeira previsão erraram longe. Devem estar seguindo a Globo…

Sétima:

Defensores Públicos do MS aumentaram seus próprios salários para R$ 35.400 mensais. Com uma grana dessa que é mais de mil reais por dia o fechamento ou não desta Capital pouco importa.

Oitava:

O advogado terena Dr. Luiz Henrique Eloy Amado, de 32 anos, tornou-se o primeiro advogado indígena a vencer uma causa no Supremo Tribunal Federal. Uma história bonita que merece ser conhecida e divulgada.

Nona:

A cidade de Bela Vista está implorando ao TJMS para que nomeie um juiz para a Comarca. Há muito tempo a cidade fronteiriça tem apenas juiz Substituto. Em 2019 o deputado Onevam de Matos fez a solicitação que até agora não foi atendida.

Décima:

Morreu aos 89 anos de idade o pipoqueiro mais querido desta Capital: o Baiano.n Osório Prado Cardoso, de 89 anos, estava internado com covid-19 e se despediu da vida na madrugada de ontem.

Chicotada do dia!

Dizem que coleguinha que fez maior “auê” pedindo orações dizendo que estava com covid-19, virou cobaia da “ozonioterapia” e se curou em minutos. Saiu do hospital como membro de carteirinha do Clube de Itajaí e querendo mais. De brinde ganhou até fantasia de Cármen Miranda. Essas “bichonas” enrustidas que inventam tantas coisas pândegas para sair do armário merecem a nossa “tripla” chicotada do dia.

Aniversariantes!

Eunice Dal Lago; César Rasslan C^Mara; Ex-juiza e ex-desembargadora Dra. Dagma dos Reis; Carlolina Barros; Cissão do Prosol; Glauce Cristina Esteche; Elma Gomes: de Nioaque e o Prof. Oberdã Tenório.

MEUS AMIGOS!

Andrezão Patrola; João Reis; Publicitário Ariosto Barbieri; Advogada Fernanda Urt Dittimar; Profa. Ederly Dal Moro; Patrick do Depósito Pioneiro; Wellington do Detran e Dra. Maria de Lourdes Cano.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.