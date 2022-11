Terça-feira, 8 de novembro de 2022.

Hoje é o Dia do Radiologista.

Faltam 12 dias para a Copa do Mundo.

Em nome da NISSAN FRONTIER, caminhonete com DNA japonês, e do BR AGROBANK – 1° banco digital do estado, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

Primeira:

Fazendeiro lá da região de Dourados disse em suas redes sociais: “Terminei de plantar. Agora vou brincar um pouco de fechar estradas que não me fará mal algum”. Vejam como estão andando as coisas.

Segunda:

O ex-prefeito Marquinhos Trad disse ontem nas suas redes sociais: “Se a prefeita Adriane Lopes for candidata à reeleição terá meu apoio”. Agora sintam a sutileza do ex-prefeito: “Se a Adriane for candidata…!”. Isso mostra que, se o marido dela for candidato o apoiador “tá fora!”.

Terceira:

Não se entende “como” o Janine não mandou o pessoal da Agetran multar veículos sobre o canteiro central da Duque de Caxias defronte o CMO no protesto das “viúvas do Bolsonaro”. Será que o Janine não está na cidade?…

Quarta:

Uma microempresa de Campo Grande, a Vous Marketing e Conexões, com capital social de R$ 100 mil, faturou na campanha eleitoral quase R$ 1 milhão de reais. Tem coisa errada nisso aí. Com a palavra a Receita e a Polícia Federal.

Quinta:

O STF começou rastrear os incitadores à baderna com o fechamento de estradas, ruas, etc. Alexandre Moraes deu 48 horas para que a Polícia Federal e órgãos de informações rastreiem e identifiquem quem são os incentivadores das badernas.

Sexta:

O agronegócio teve apenas “um dia” de paralisação. Hoje tudo voltou ao normal. Isso mostra o “fôlego curto” do setor que está amargando prejuízos em grãos e na pecuária. O Governo Federal aposta na necessidade de voltar ao trabalho.

Sétima:

Quinta-feira, dia 10, será escolhido o futuro presidente da Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande. O nome mais cotado é do ex-presidente Ezacheu Nascimento para fazer a Santa Casa retornar aos seus melhores dias. Fora disso é sonho e nada mais.

Oitava:

Dona Rosa Miyasato da cidade de Bandeirantes recebeu uma justa homenagem da Câmara Municipal daquela cidade pelos seus bons trabalhos empregados no município. Mulher de uma história de luta coroada de êxitos, Rosa Miyasato é o modelo de vencedora que serve muito à ser copiada pela sociedade sul-mato-grossense.

Nona:

A Seleção Brasileira escolhida pelo técnico Tite é para competir e não para ganhar. Do ponto de vista técnico é fraca, fez amistosos com times sul-americanos e não enfrentou times europeus. Pra voltar de lá com o “caneco” só se for golpe de sorte, dizem os entendidos.

Décima:

Ainda não está conformado, mas o PSDB trabalha para ganhar a prefeitura de Campo Grande sem fazer força. Dizem que a prefeita Adriane Lopes estaria afivelando as malas para entrar de “mala e cuia” no partido “tucano”. O PSDB tem uma coisa que Adriane e nossa Capital precisa: boas cabeças e bons administradores.

Chicotadas do dia!

O velho e velhaco conto da gasolina barata começa a mostrar sua cara. Findas as eleições e com Bolsonaro perdendo a reeleição a ANP anunciou elevação de preços no etanol: de R$ 3,38 para R$ 3,56; Gasolina que em de R$ 4,56 para R$ 4,79; gasolina aditivada de R$ 4,77 para R$ 4,87; Diesel de R$ 6,34 para R$ 6,39. O gás de botijão 13 quilos: de R$ 98 para R$ 109,49. Era tudo enganação, tudo um Conto de Fadas. Bolsonaro mentiu. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Marcos Chaparro Bertoldo e Mayara Caroline Benitez Bertoldo: pai e filha; D. Fairth Tabet: viúva do falecido Ramez Tebet; Vereador João Cesar Matogrosso; Deputado estadual Gerson Claro; Dra. Maria de Lourdes Q uevedo; Maria Luisa Scaff; Roberto Barbosa Razuk; Takao Hishie Nobu; Elaine Vital; Ney Iunes e Bruno Cesar de Souza Trindade.

Nossos bons e queridos amigos!

Norberto da Rotele; Junior da RFK; Prof. Pedro Chaves dos Santos Filho; Dr. Alair Fernando das Neves; Conselheiro do TCE Jerson Domingos e colunista Dimas Braga; Cléo e Paulinha do Asilo de Velhos S. João Bosco; Ten. Cel. PM. Kátia: Psicóloga; Dr. Alípio de Oliveira: advogado e diretor-superintendente do BR Agrobank; Luizinho da Luz&Farma, na Cel Antonino 721; Meu primo Serjão da FUNASA e nossos amigos de lá: Paulo César, Gaúcho Arantes Finote e Batista: furando poços artesianos em Bela Vista-MS.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.