Segunda-feira, 21 de novembro de 2022.

Hoje é o Mundial da Televisão.

Faltam 34 dias para o Natal.

AS ‘10’ MAIS!

Primeira:

A Copa do Mundo começou com a vitória do Equador por 2 sobra o Qatar. Hoje tem Inglaterra/Irã; Senegal/Holanda e Estados Unidos contra País de Gales.

Segunda:

Governador eleito Eduardo Riedel depois de bater um bolão na campanha política vai operar o joelho hoje e ficar no estaleiro por alguns dias.

Terceira:

Geraldo Resende, Beto Pereira e Dagoberto Nogueira: um deles vai assumir uma secretaria para abrir espaço para o suplente Prof. Juari. O suplente de Juari é Ademir Santana que já está preparando a fatiota.

Quarta:

Derrotado nas urnas para deputado, o vereador João Cesar Matogrosso poderá assumir como deputado e o eleito Pedro Caravina deverá ocupar alguma secretaria no futuro governo.

Quinta:

Beto Pereira está de olho na SAS. Ele tem planos para formalizar uma possível candidatura de prefeito para a nossa Capital.

Sexta:

A vacina Pfizer Baby não fez sucesso. Pais não aceitaram a idéia. Pouco menos de 15 mil doses estão nas prateleiras das geladeiras empacadas e não aplicadas.

Sétima:

Passarinho me contou que Beto Pereira é contra o compromisso do PSDB de fazer de Lídio Lopes o futuro presidente da Assembleia. Para Beto “chega! de famílias poderosas querendo comandar a política estadual”.

Oitava:

Sidrolândia está em festa. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) mandou para o hospital daquela cidade R$ 7,4 milhões para compra de materiais hospitalares e duas ambulâncias. A diretoria do hospital e vereadores do G-8 fizeram o trabalho. O dinheiro caiu direto na conta do hospital sem passar pela prefeitura.

Nona:

Embarcou pela manhã de Roma para Israel a Pastora Daniele Silva da AVIVAD de Aquidauana. Conversei com ela. Estava feliz pela viagem que lhe dará maiores conhecimentos teológicos.

Décima:

Ex-esposa de Valdemar da Costa Neto – presidente do PL – agitou a política em Brasília com sua declaração dizendo que Michele foi “peguete” do seu ex-marido. Quem viu me contou que as coisas por lá estão azedas.

Chicotadas do dia!

Empreiteira renunciou ao corredor de ônibus da Avenida Calógeras. Motivo da rescisão: defasagem de preços e falta de pagamentos. Há críticas sobre a necessidade de arrecadar com o REFIS. Sem propaganda os pagadores sumiram e a coisa está indo de mal a pior. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

