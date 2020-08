Terça-feira, 11 de agosto de 2020.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Na cidade de Volvogrado-Rússia um posto de combustíveis explodiu ferindo 13 pessoas, duas delas em estado grave. Segundo o jornal The Independent, a maioria das vítimas eram bombeiros.

Segunda:

Justiça de 1° e 2° Instâncias sem funcionamento hoje dia 11 de agosto. Plantão judiciário funcionará normalmente para casos considerados urgentes.

Terceira:

Amanhã quarta-feira a Mega-sena, cuja quina da extração do sábado passado saiu para um bolão em Campo Grande, pagará prêmio de R$ 11 milhões de reais. Façam suas apostas.

Quarta:

Deputado Cel. Davi dos Santos já está em casa sendo medicado contra coronavírus. Não tivesse ele se tratado profilaticamente com ivermectina, poderia estar entubado. Prevenir-se é o melhor remédio.

Quinta:

Ricardo Ventura Barbosa, morador no Jd. Colibri, descobriu que sua mulher estava lhe botando “gaia” com seu melhor amigo. Foi tirar satisfação. O amigo com medo que ele o matasse, resolveu matá-lo primeiro.

Sexta:

Dizem que em Bela Vista os candidatos-defuntos ou zumbís estão se levantando dos túmulos para se candidatarem a prefeito. Quem viu me contou que os candidatos são tantos que dá pra dançar o “triller” pelas ruas.

Sétima:

Sérgio Harfouche que há quase 30 anos nunca se preocupou com Campo Grande, agora deu de cobrar obras nas redes sociais só porque diz ser pré-candidato a prefeito…

Oitava:

Assessor parlamentar ajudou piorar o trânsito no amanhecer de ontem. Dirigindo embriagado, fugiu do Choque na Lúdio Coelho, raspou num poste e só parou numa árvore. Estava “miando” de bêbado e “carteirou” dizendo ser assessor de deputado.

Nona:

Prefeitura de Rochedo precisa aprender que ponte não se pinta, se conserta. Uma delas sobre o Córrego Baeta não agüentou um caminhão trucado vazio e desabou.

Décima:

Pouca vergonha: um botijão de gás de cozinha que nas refinarias custa R$24 reais está chegando aos consumidores por R$ 70 reais: ou 46 reais de transporte e armazenamento.

Chicotada do dia!.

Misturar pessoas doentes com pessoas contaminadas por coronavírus virou uma prática no Hospital Regional. Uma senhora com problema coronariano foi contaminada na UTI do Regional e mandada para um hospital particular. O secretário Geraldo Rezende é lento demais para providências. Essa prática que acelera a contaminação e a mortandade pelo covid-19 merece a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Nossa querida Ester Batista; Liceria Brito; Ariadne Cercariolli; Sayuri Onoda; Thay Pires Cardoso; Marco Aurélio Faracco; Dr. José Palhano; Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva e Michael Mendes;

MEUS AMIGOS:

Soninha Falcão; Dr. Ayres Gonçalves; Alci da Costa Leite: em Sorocaba-SP; Ex-delegado Alfredo Gomes; Ana Laura: de Anhandui; Angelita: Escola Santa Terezinha; Jornalista Avelino Neto; Colunista Bia Arraes; Elson Pinheiro: Narrador de futebol;

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.