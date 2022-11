Sexta-feira, 25 de novembro de 2022.

Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue.

Em nome de NISSAN FRONTIER e Br AGROBANK está no ar:

AS ‘10’ MAIS.

1ª)

Neymar está “bichado”. O tornozelo dele literalmente “pifou”. A molecada da Seleção vai ter que se virar sozinha. Pelo menos esse é o informe médico em relação às condições do atleta.

2ª)

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral passou mal e desmaiou na cadeia ao saber que o filho José Eduardo Neves Cabral é um dos procurados da Operação “Smooke Free” da Polícia Federal. A operação visa desmontar uma quadrilha especializada no contrabando de cigarros do Paraguai.

3ª)

Nem todos os professores da REME – Rede Municipal de Ensino de Campo Grande aderiram ao protesto organizado pela ACP. A maioria resolveu dar um crédito de confiança à prefeita Adriane Lopes.

4ª)

Para a maioria do povo campo-grandense o “5G” ainda é um mistério. A tão decantada conexão ultrarrápida não atende mais que “duzentas” conexões nesta Capital. Na maioria dos bairros a internet utilizada não passa da lenta “3G”.

5ª)

O Camelódromo de Campo Grande está bombando na venda de camisetas da Copa. A de cor azul tem sido a mais procurada e mais valorizada. A amarela também é vendida, mas ao aliá-la à política de Bolsonaro a procura caiu vertiginosamente.

6ª)

Energia elétrica vai sofrer aumento de 5,6% em 2023. A informação é da Aneel. O grupo de transição do governo do presidente Lula já foi avisado. Isso é um absurdo que precisa ser controlado à mão-de-ferro do próximo governo federal.

7ª)

Sem precisar vacinar contra a febre aftosa MS vai economizar R$ 100 milhões. O Brasil passará a ser considerado “área livre de aftosa sem imunização” até em 2026. A economia será de R$ 250 bilhões/ano.

8ª)

Deputado Lídio Lopes deve estar chegando da Europa neste final de semana. Como presidente da UNALE ele foi à várias reuniões especialmente na Espanha. Retornando ao estado vai entrar “de cabeça” na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa.

9ª)

Na “Casa das 7 Raposas” não se fala em outra coisa senão na chapa Kayatt/Valdir Neves para a disputa da presidência da Corte. Dizem que essa “costura” poderá se esgarçar especialmente se o conselheiro Jerson Domingos resolver entrar também na disputa.

10ª)

No bairro Tiradentes um marido resolveu surrar a esposa e a sogra. Elas não sabiam porque estavam apanhando, mas ele sabia porque estava batendo. Foi então que vizinhos arrombaram a porta da casa e encheram o marido bravão de facadas mandando-o desta para a melhor.

Chicotadas do dia!

Por não tomar a “quarta-dose” da vacina contra Covid, São Paulo já começou pagar o preço. Apesar do alto índice de reforço no MS, deveríamos colocar as barbas de molho exigindo máscaras nos coletivos. Nos aeroportos brasileiros essa já é uma obrigatoriedade. Não se entende por que agimos como brasileiros que só colocam tranca na porta depois dela arrombada. Para esse tratamento relapso a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Sálua Omais; A bela Dra. Christiana Hilgert; Dayane Marzukevitz Nunes; Dr. Quirino José Goulart; Sirlei Silva; ex-vereador Alex do PT; Tereza Cristina Passos e Andrezão Gomes.

Nossos bons e queridos amigos:

Vanessa Arguelho: de Aquidauana; Pra. Daniele Silva, em Israel; A belíssima Tatiane Geib: em Frederico Westphalen-RS; Simone Coelho; Joãozinho Abuhassan Filho da JRA Comunicações e sua esposa Daliane e o filho do casal João Pedro Moreno Abuhassan; D. Teca Balbuena, em Sonora; Marcelo Dorval; Profa. Juliana e Tonho; Alunos e instrutores do Aeroclube de Itápolis-SP.

Segunda-feira eu volto.

Abraço!

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.