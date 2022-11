Terça-feira, 29 de novembro de 2022.

Hoje é o Dia nacional da Onça-Pintada. (rugido)

Faltam 26 dias para o Natal.

AS ‘10’ MAIS.

Seleção brasileira venceu ontem a Suíça por 1 a zero. Está classificada para as ‘oitavas de final’. Na rodada de sexta-feira vai “pegar” Camarões.

Assumirá hoje a 37° vaga de desembargador no TJMS o advogado Ary Raghiant Neto. Posse marcada para as 17 horas. Ele foi escolhido pelo governador Reinaldo Azambuja através do Quinto Constitucional da OAB-MS.

Princípio de incêndio na manhã de hoje deixou o Pátio Central interditado até amanhã. O local somente voltará a funcionar depois da vistoria de um engenheiro eletricista para detectar o problema. O incêndio que não se alastrou começou no box do Detran. O local está fechado até amanhã.

A senadora Simone Tebet (MDB) está cotada para ministra do Desenvolvimento Social. Ela ganhou o coração e a simpatia do presidente Lula e já trabalha na equipe de transição do governo.

A Copa do Mundo trouxe uma onda de alegria e empolgação aos torcedores. Todos estão vestindo camiseta amarela, mas a maioria faz questão de carregar nas costas um aviso: Sou torcedor, mas não me confundam com bolsonarista.

Na corrida para a presidência da Assembleia o deputado Londres Machado continua na frente. Imprevisível, o “chinês” evita fazer comentário sobre a disputa. Internamente a campanha dele vai muito bem, obrigado.

Secretária de Educação do Estado Profa. Maria Cecília Amêndola da Motta esteve hoje no programa “Boca do Povo”. Falou sobre o setor, esbanjou simpatia e disse que “Se for convidada pelo futuro governador Eduardo Riedel, aceita permanecer no cargo”.

Dois vereadores de Ladário – Denilson Márcio da Silva e Rosirlei Araújo de Oliveira – da Câmara de Ladário perderam o mandato. O Partido Republicano cometeu fraude na cota de Mulheres. O TSE derrubou os votos do REPUBLICANOS anulando-os. O coeficiente será recalculado.

Goiás e o Paraná vão copiar o FUNDERSUL. A ideia está sendo exportada para os estados vizinhos. O imposto é progressivo e tem rendido bilhões em nosso estado onde o FUNDERSUL nasceu no governo de Zeca do PT.

Empreiteiras do “tapa-buracos” reclamam que há 90 dias não estão vendo a cor do dinheiro e por isso resolveram parar as atividades. Alguém se habilita a responder isso?

Chicotadas do dia!

Avô-monstro, irresponsável e desnaturado morador em uma aldeia em Aral Moreira obrigou sua netinha de 10 anos a tomar “óleo de motor”. A menina morreu poucas horas depois por intoxicação. O avô está preso. Esse merece a nossa tripla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Liane Pulchério; Jeferson Puorro; Gilza Carneiro; Edson Takazono; Vandeir Quintiliano; Irenice Figueiredo Cristaldo; Luiz Bossay Junior; Ângela Maria Silva; Caroline Silva; Ushila Kabo; Neiri Gusmão; Tuka Andrade; Marley Beni Valêncio; Wainer Carvalho; Diego Destro e Wandrieli Dinis.

Nossos bons e queridos amigos:

Sargento Leandro do Corpo de Bombeiros; Leonardo Henrique: da MG Hospitalar; Marcelo Vinhaes: Presidente da Energisa; Prof. Lucílio Nobre da ACP; Ex-prefeito e ex-vereador Mário Kruguer, do Chapadão do Sul; Dr. Jorge Martins: da Ageprev; Cezinha Possari: da Viação Cruzeiro do Sul; Miltinho Insuela Pereira; Humberto: da Federação de Futebol de MS; Geraldinho da FESERP; Lilian Fernandes: presidente licenciada da Feserp e Chiquinho Assis.

