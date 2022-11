Quarta-feira, 30 de novembro de 2022.

Hoje é o Dia do Síndico.

Faltam 25 dias para o Natal.

Em nome de STHILL e do Br AGROBANK está no ar:

AS ‘10’ MAIS.

1ª)

Copa do Mundo: Ontem ficaram definidos os primeiros confrontos para as oitavas de final. Senegal vai “pegar” a Inglaterra e a Holanda os Estados Unidos.

2ª)

Em Sidrolândia o próximo presidente da Câmara Municipal deverá ser o vereador Cledinaldo Cotócio, líder do famoso G-8 que perfaz a maioria na Casa. Eleição marcada para o dia 13 de Dezembro.

3ª)

O governador Reinaldo Azambuja depositou ontem os salários de Novembro, Dezembro e Décimo-Terceiro dos servidores. É a primeira vez na história de MS que os salários são depositados antes do Natal injetando 1,8 Bilhão na economia do estado.

4ª)

O presidente do TCE-MS Iran Coelho das Neves publicou ontem o edital para eleição da Corte. Disputam: Ronaldo Chadid, Jerson Domingos e Flávio Kayatt. Fala-se que as cartas já estão marcadas e que o resto é só pirotecnia.

5ª)

Professores da REME entraram em greve na sexta-feira. A ACP e a prefeitura não entraram em acordo. Se não houver acordo haverá a paralisação. É mais um “abacaxi” herdado pela prefeita Adriane Lopes.

6ª)

Deputado federal Dr. Fábio Trad foi vítima de mais um ataque de bolsonarista fanáticos. O fato aconteceu no voo Campo Grande/Brasília. Foi uma covardia das muitas que estão fazendo contra autoridades. O agressor desrespeitoso e sem a mínima noção de democracia foi despejado da aeronave pela Polícia Federal e alojado noutro vôo.

7ª)

Também na Câmara de Vereadores a “coisa” ferveu. Uma “fake-news” espalhou que um projeto estaria ensinando “feminismo” nas escolas municipais com assuntos do tipo: liberação do aborto, libertinagem das mulheres e liberação do aborto. A notícia mentirosa forçou o engavetamento da proposta de iniciativa de Camila Jara e o vereador Carlão.

8ª)

Agência do Detran-MS que funcionava no Pátio Central e que apresentou ontem princípio de incêndio obrigando o local a fechar suas portas, voltará a funcionar amanhã normalmente. A revisão na fiação continua sendo feita hoje.

9ª)

A SAJ – Clube de Benefícios está oferecendo hoje: carro de aluguel para Uber e o início de rastreamento para “Bikes” que pé um novo produto oferecido aos ciclistas. O telefone é 9191-9191. Para 2023 a SAJ vai começar oferecer rastreamento de pets.

10ª)

Cancelado o CPF na manhã de hoje. Um Corsa preto perseguiu um motoqueiro, atingiu-o com um tiro. Ferido o rapaz fugiu por um campinho e o pistoleiro foi atrás. Atropelou-o, deu marcha-à-ré sobre o corpo e pra conferir meteu-lhe uma bala na cabeça, o chamado “tiro de misericórdia”. Tudo isso na Mata do Jacinto e em plena luz do dia.

Chicotadas do dia!

Um advogado em Campo Grande esta passando a perna em empresários. Ele se faz passar por negociador de dívidas ajuizadas entre bancos e empresas e rouba o dinheiro das vítimas. Ontem, uma delas procurou a Polícia Civil que já está procurando o estelionatário que pertenceria a uma quadrilha com envolvimento até gerentes de bancos. Isso merece a nossa dupla-tripla Chicotadas do Dia.

Aniversariantes do dia!

Roseli Correia: de Sidrolândia; Bira Rodrigues: da Casa do Churrasqueiro; Dora Fontoura Ramos; Arlindo Namour Filho; Dra. Maria das Graças Spengler; Aline Fiorelli Dutra; Gabriel Mendonça; Alberto Matos; Cantor Geraldo Espíndola; Jornalista e apresentadora Bia Arraes; Silvio Henrique e Bruno Ribeiro Nascimento.

Nossos bons e queridos amigos:

Comandante-Geral da PM Marcos Paulo; Viviane Orro: de Aquidauana; Antônio Neto: Pecuarista; Paulo de Matos Pinheiro: Engenheiro; Denyson Prado: da Rede Pague-Pouco; Luciano da S H Informática; Adriana, Basileu e Kelly: da SEMED; Roberto Rech: proprietário da Panan; Serão, Gaúcho, Arantes, Oséias, Edson, Débora e Celma: do setor de Transportes da FUNASA; Jr. Avesani da Bamboa e Omar Ayoub.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.