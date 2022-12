Quinta-feira, 1° de dezembro de 2022.

Hoje é o Dia Mundial de Combate a AIDS.

Faltam 24 dias para o Natal.

Em nome da STHILL e do Br AGROBANK está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Passarinho me contou que o secretário de Saúde de Campo Grande está balançando no cargo. Na linguagem técnica é possível dizer que o cargo do Dr. Zé Mauro subiu no telhado.

2ª)

Marcado para segunda-feira às 7 horas na FM-101.9 uma entrevista exclusiva com o ex-prefeito Marquinhos Trad. O assunto está comentadíssimo.

3ª)

Correio do Estado publicando hoje como chamada de capa a seguinte manchete: “Adriane Lopes herdou 9 mil comissionados de Marquinhos”. Passarinho me contou que os nomeados na prefeitura não passam de 3 mil pessoas “se” passar.

4ª)

Podem ir colocando as barbas de molho com os combustíveis. Janeiro voltam a ser cobrados PIS/Cofins e Cide que atualmente estão livres de cobrança. Fala-se que a gasolina deverá voltar ao patamar entre 8 a 10 reais.

5ª)

Governador Reinaldo Azambuja está deixando o estado “redondinho”. Contas em dia, dinheiro das obras iniciadas em caixa e folha em dia, aliás dinheiro já depositado para saque. Novembro, 2ª parcela do 13° a disposição dia 7. Salário de dezembro pago dia 23. Total de R$ 1,1 bilhão.

6ª)

Professores da REME entram em greve amanhã (sexta-feira) se não houver acordo com a prefeitura. Muita gente empenhada em não deixar que a greve aconteça.

7ª)

Bolsonaro roeu a corda do “toma lá, dá cá”. Ele mandou suspender os pagamentos do Orçamento Secreto e vai deixar a “bomba” para Lula. A ordem do Bolsonaro é não pagar nada do prometido.

8ª)

Na Casa das 7 Raposas o joguinho do “faz de conta” quer eleger o próximo presidente em 16 dias. Disputam a vaga: Waldir Neves e Jerson Domingos.

9ª)

Pelos corredores de Brasília comenta-se que Fábio Trad, convidado para integrar a equipe de transição, deverá ser o futuro ministro da Justiça do governo Lula.

10ª)

A eleição para a presidência da Assembleia está nas mãos da ex-ministra e senadora eleita Tereza Cristina. Qualquer composição para um nome que não seja o de Londres Machado passa pela senadora. Poder é poder.

Chicotadas do dia!

Infartado no Posto da Vila Almeida teve que esperar a remoção mesmo tendo vaga na Santa Casa. O posto tinha ambulância, mas não tinha maca. Isso merece – com todas as letras – a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes!

Dr. Odemilson Fassa; ex-prefeito e ex-governador Marcelo Miranda Soares; Lauredi Santim; Roberto Nunes Dias; Priscilla Quintana; Dione Coelho; Kamilla Chamorro; Alcione Fonseca; Angela Braga e Vando Rogério.

Nossos bons e queridos amigos:

Empresário e pecuarista Chico Maia; Eduardo Riedel e Família; Vereador Prof. Juari; Ueder Silva: empresário; Evandro Fonseca, ex-secretário; Dr. Diogo Bossay e D. Marlene; Dr. Wilson Sami; Luana Ruiz: advogada de Dourados; Roberto Razuk e Família; Cintia Ribeiro; Aurélio da Cirumed; Herbert Assunção e sua mãe; Kátia assessora do deputado Junior Mochi e Ricardo Castro da 067 Vinhos.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.