Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022.

Hoje é o Dia do Jardineiro.

Faltam 10 dias para o Natal.

Em nome do Br-AGROBANK está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Investigação por lavagem de dinheiro poderá colocar na cadeia pelo menos 3 envolvidos já afastados do Tribunal de Contas e que estão monitorados por tornozeleira eletrônica. Precavendo-se, o presidente provisório da Corte já mandou o pessoal da Dataeasy desocupar o beco.

2ª)

Velho ditado árabe diz “Corte a árvore e os macacos se espalham”. É o que está acontecendo no Tribunal de Contas depois que três conselheiros foram afastados e estão monitorados com tornozeleiras eletrônicas. Pessoas ligadas à eles estão se demitindo da Corte. Não querem encrencas.

3ª)

Falando nisso a namorada de um deles que era tido como “zé bico doce” da Corte pediu demissão ontem. Ela – que era toda orgulhosa – enfiou a viola no saco e pediu pra sair. Demissão a pedido saiu publicada no Diário Oficial. A Assessora técnica pediu as contas.

4ª)

O médico e vereador Dr. Victor Rocha, criador da “Casa Rosa” vai marcar hoje um “golaço” com o seu projeto. A paciente de número 4 mil será comemorada hoje enquanto ele estiver no Plenário. Parabéns!

5ª)

A conhecida Praça do Leão no Jardim Novos Estados virou um “maconhódromo” a céu aberto. Os maconheiros se reúnem a partir das 5:30 todos os dias para queimar chibaba espantando os moradores que já estão com saudades do tempo que podiam frequentar o local com tranquilidade e em família. Pedem à polícia para que devolvam a praça aos bons e saudáveis costumes.

6ª)

Dr. Reginaldo Salomão da DECON esteve hoje no programa “Boca do Povo” alertando para os perigos de final do ano e avisando sobre consórcios fajutos que vendem as chamadas “cartas de créditos” inexistentes. Contra estelionatários todo cuidado é pouco.

7ª)

Soldado do Exército fuzilado ontem em via pública com um tiro na cabeça. Ele estava acompanhado por um amigo – que ficou ferido e está internado – e sua noiva que recebeu um tiro na coxa. O carro dos atiradores foi encontrado abandonado no Los Angeles.

8ª)

A Santa Casa de Corumbá está nos estertores da morte. A única coisa que resta é chazinho e o prédio. Cansados diante da insolvência e falta de tudo o Corpo Clínico do hospital representado pelos médicos Nicolas Emmanuel Contis, Eduardo Lasmar Pacheco eRafael Vinagre Faro vão suspender as atividades e fechar as especialidades a partir de 15 de janeiro. A coisa por lá está na base do “Quem sair por último que apague a luz”.

9ª)

Campo Grande virou uma espécie de entreposto de drogas procedentes da Bolívia ou do Paraguai. A rota mapeada pela PF atende aos portos de Santos-SP e Paranaguá-Pr. Ontem PRFs apreenderam 326 quilos de drogas em nossa cidade. Isso é uma vergonha.

10ª)

E ATENÇÃO!

Hoje deverá sair a proposta salvadora que deverá atender aos professores municipais em “pé-de-greve”. A prefeita Adriane Lopes mandou fazer um estudo capaz de atender aos professores sem ferir a lei que estabelece parâmetros para o endividamento municipal. Todos esperam que a contraproposta seja uma oferta decente que contemple as partes interessadas.

Chicotadas do dia!

O ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal investigar e prender todos os que financiaram os atos democráticos reinantes neste país. A ordem é identificar, prender e fazer o circo pegar fogo. O índio xavante que disse cortar a cabeça do ministro foi preso e de raivoso já está bonzinho nas redes sociais. Esses carbonários merecem a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

D. Neurides Zampieri Teruia; Mônica Wanderley; Ruy Fachini Filho; Isabel Salineiro; Mafucci Ladri; Adriana Almeida; Margarida Silva; Luiz Carlos Escobar; Jurandyr Domingues; Vinícius Monteiro Paiva; Vânia Garcia e Amanda Bluz.

Nossos bons e queridos amigos!

Dr. Rubens Vilalba: em Terenos; Waldson Godoy e Mariah: 35 anos de casados; Lucimar Lescano: Jornalista e apresentadora da TV-Morena recentemente homenageada na Câmara de Campo Grande pelo Ver. Riverton com Moção de Congratulações; Radialista João Bosco de Medeiros; Lile Correia: da Líder FM em Ponta Porã; Helinho Peluffo: futuro secretário estadual de Obras; Dr. Flávio Renato Lima; Helder Kasae: vereador em Terenos; Cel Davi dos Santos: deputado estadual; Dr. Jorge Martins: da Ageprev e empresário Cláudio Soler: da Sonopeças e Serpema.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui.