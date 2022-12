Quinta-feira, 22 de dezembro de 2022.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Depois de tanto ameaçar a poderosíssima rede Globo o presidente Bolsonaro arregou e assinou a concessão da emissora por mais 15 anos. É como o velho diálogo da caneta para a espada: “Eu mato sem me expor”.

2ª)

Em Brasília os deputados aprovaram o projeto para aumentar seus salários. No efeito cascata também aumentarão os salários do Presidente da República e seus ministros e por ai afora chegando às esferas estaduais e por consequência aos municípios.

3ª)

Como em “Porteira que passa boi passa boiada” os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul receberão aumento em seus salários de 37,32%, passando a aproximadamente R$ 35 mil mensais juntando-se à isso um bônus tipo 14° e 15° salário.

4ª)

Deputado estadual que assumir agora no início de mandato e quem estiver saindo por não ter sido reeleito receberão R$ 35 mil as chamada “verba paletó”. Na Câmara Federal o ex-deputado federal Junior Coringa em 30 dias recebeu três salários. Nada como viver num país sem problemas…

5ª)

Nem bem montou seu secretariado o futuro governador Eduardo Riedel já ganhou notícia de 3ª página no “Correião” de hoje por “importar” como secretário de Educação o afilhado político de Michel Temer Rossieli Soares, que já vem com a bagagem cheia de acusações recentes. Para início de governo, isso assusta.

6ª)

Prefeita Adriane Lopes acusou seu antecessor Marquinhos Trad pelos chamados “contracheques ocultos”. O problema é que o sistema do “por fora” está sendo mantido na administração de Adriane. Ou ela não sabe disso ou a regra atual só vale para o ex-prefeito que lhe passou o cargo.

7ª)

Enquanto as brigas se fomentam eis uma notícia prá lá de boa: o governador Reinaldo Azambuja fecha seu ciclo de governo com uma aprovação de 73%. Também vai levar “pra casa” o título de governador que mais cumpriu promessas de campanha. Se transformou numa versão atualizadíssima daquilo que foi Pedrossian com vantagens que o saudoso Pedrão não teve. Parabéns ao Reinaldo. Esse merece aplausos.

8ª)

Sorteios da Megasena vão ficar parados até a extração da Mega da Virada será o concurso 2550, que vai correr dia 31 deste mês, com o mega prêmio de R$ 450 milhões. Se não houver ganhados das 6 dezenas o prêmio será dividido para os que fizerem a quina e assim sucessivamente.

9ª)

A PM está monitorando os principais pontos considerados perigosos em nossa Capital. Equipes estratégicas à paisana estão à espera para dar o “bote” na marginalidade. A ordem é “jogar pra dentro” a fim de que a população desfrute de segurança. Dizem que, para cada 1 PM que você vê, existem 10 à paisana que você não vê. Sujou para a malandragem.

10ª)

O ex-prefeito Marquinhos Trad deu um “sem pulo” na inauguração da USF do Jardim Presidente que se desencantou após 10 anos emperrada. A nova unidade se soma à outras 73 já existentes na Capital e recebeu o nome de Nasri Siufi. Marquinhos foi ovacionado pelos presentes causando uma ciumeira danada.

Detentos da Segurança Máxima da Capital usavam WhatsApp para anunciar que na Cela 22 tinha drogas e “maria louca” uma espécie de cachaça artesanal destinada de cereais e frutas em decomposição. A cocaína estava valendo entre 35 a 45 o pino e a dose de cachaça 20 reais. A Polícia Penal deu um flagra e acabou com a festa. A Máxima já não pode mais ficar onde está no Jd. Noroeste. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

