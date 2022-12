Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022.

Hoje é o Dia do Investigador de Polícia.

Faltam 2 dias para o Natal.

Em nome do BR Agrobank está no ar mais uma edição de:

AS ‘10’ MAIS

1ª)

A Farmácia do Luizinho continuou sendo uma espécie de “Tiffany” das farmácias. Lá você chega com um problema e sai com a solução. Aos queridos amigos: Luizinho, Alci, suas filhas e demais funcionários o nosso apreço o nosso carinho e a nossa recomendação.

2ª)

Meu amigo Eduardo Riedel já distribuindo os convites da posse dos seus secretários. Será um acontecimento inesquecível. Agradeço a lembrança e registro que essa foi a primeira vez que sou convidado para uma solenidade desse tipo e dessa importância. Obrigado amigo e bom governo.

3ª)

Fantasmão que ganhava R$ 12 mil de salário na Prefeitura tomou um chute nos fundilhos bem no estilo “vai trabalhar vagabundo”. O “cara” disse que morava no mundo. Arrogante dizia não precisar de ninguém, mas ganhava sem trabalhar. Isso merece pelo menos uma chicotadas.

4ª)

E a filha daquele grã-fino que somente toma champanhe importado, jovem criada com amor e muito carinho e que nunca lavou uma xícara, que abandonou o marido 3 horas depois do casamento porque ele a chamou de “burra”? Ninguém vai falar nada?

5ª)

O relatório preparado pela equipe de transição do presidente Lula é de arrepiar cabelo de careca. A coisa é pra lá de “cabeluda”. Dizem que, se levado ao pé-da-letra vai ter gente que vai ter que abrir alas rumo à Itália e ficar por lá um bom tempo.

6ª)

Guarda-noturno de um hospital psiquiátrico de Buenos Ayres/Argentina, viu entrar uma idosa, falou com ela, anotou dados, colocou uma cadeira de rodas à disposição da madame e o apartamento 915, e quando foram ver “quem era”, constataram na câmera de Segurança que ele falou com ninguém. A história é arrepiante. Mangalô, bico de pato três vezes e isola na madeira.

7ª)

Notícia triste: faleceu nesta madrugada no Proncor a ex primeira-dama Maria Aparecida Pedrossian, viúva do saudoso e inesquecível Dr. Pedro Pedrossian. Seu corpo será velado logo mais às 13 horas no Cemitério Parque das Primaveras. Sepultamento dar-se-a às 16:30hs. Aos familiares os nossos mais profundos sentimentos.

8ª)

Segunda-feira a semana poderá começar com greve nos transportes coletivos da Capital. O sindicato dos motoristas cobra aumento de salário pela data-base, mas o Consórcio Guaicurus pede calma e tempo porque a situação financeira está crítica.

9ª)

Conversei ontem com o Joãozinho Resende e ele me disse que a tarifa técnica é de 8 reais por passageiro. Como está o Consórcio vem segurando um prejuízo mensal de mais de R4 5 milhões de reais, a conversa precisa ser rápida e definitiva. A prefeitura sugere uma tarifa de R$ 5,15. A diferença seria paga entre prefeitura, governo do estado e governo federal.

10ª)

O MDB corre o risco de ficar sem eira e nem beira no governo Lula. Simone queria o Bolsa-Família, mas “se sobrar” alguma coisa deverá ser no Planejamento ou Meio Ambiente. No governo do estado o “naco” deve ser tipo “cobertor de pobre”. Oferecida a Agraer e 8 cargos. É pegar ou largar.

Chicotadas do dia!

Sem hospitais psiquiátricos o que estamos vendo são acontecimentos tristes como o caso do paciente que estava sendo tratado em casa, surtou, matou a mulher e se suicidou. A experiencia de tratar pessoas com problemas psicológicos em casa é amarga e não dá certo. Quem inventou isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Beatriz Rahe Pereira; Maria Fátima Bueno; Adhemar Mombrum de Carvalho Neto; Nossa querida Maria Elisa Dittmar; Rosi Cardeal; Meu compadre José Lourenco Fonseca, em Londrina-Pr; Gisiane Oliveira; Naldo Magalhães; Camylla Ramaiane; Natalício Florentino; Nina Almeida e Wederson Alvaro Rodrigues.

Nossos bons e queridos amigos:

Seu João Olírio Silva; Ceará, do Estrela D’Alva II; Jefferson Oliveira de Souza, de São Jorge D’Oeste-Pr; Gilson de Almeida. Em Barra da Estiva-BA; Flavinho e Betina no Litoral Paranaense; Geraldi, do SBT; Delegado Salomão da DECON-MS; Ary de Almeida; Maurinho da Agepene; Vice-governador Barbosinha; Anita da Forros D’Itália e Ailton Ferreira.

As ‘10’ Mais entra em férias e estará de volta dia 23 de janeiro de 2023.

Feliz Natal a todos e Próspero Ano Novo.

De todos nós, para todos vocês.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.