Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023.

Hoje é o Dia Internacional em Homenagem às Vítimas do Holocausto

Em nome da BOCA DO POVO a revista que todo mundo lê, está no ar mais uma edição de

AS ‘10’ MAIS

1ª)

O Hospital Nosso Lar comemora hoje 57 anos de fundação. Em 1947 D. Maria Edwiges Borges construiu e consolidou o Sanatório Mato Grosso. Ele atende pelo SUS, planos de saúde, tabela social e particulares. Ao NOSSO LAR o nosso abraço.

2ª)

O Governador Eduardo Riedel fez voltar a taxação antiga nas contas da telefonia obrigando concessionárias a notificar seus consumidores. Dos 17% a tarifa pulou para 29% a partir deste mês.

3ª)

IPVA à vista até o dia 31 deste mês (terça-feira) vai ter desconto de 15%. Depois dessa data perde-se o desconto. Pedidos de parcelamento não ganharão desconto. Quem não recebeu o boleto em casa pode acessar a 2ª Via pela internet no site autoatencimento.MS.Gov.Br/IPVA.

4ª)

Turbinas do jatinho do Governo do Estado avermelhando na rota Campo Grande-Brasília. Riedel se juntou ao demais 26 governadores para reclamar à Lula que MS poderá perder 1,2 bilhão em ICMS sobre combustíveis, energia, telefonia e transporte público.

5ª)

Quem tomou um sonoro “não!” no meio da cara foi o Conselheiro do Tribunal de Contas Iran Coelho das Neves. Ele continua com tornozeleira eletrônica e sua defesa pediu no STF a suspensão da medida que o afastou por 180 dias.

6ª)

À boca pequena comenta-se que o conselheiro afastado Waldir Neves deu o famoso “drible da vaca” no Juiz Federal. Mentindo estar com câncer, conseguiu se livrar da tornozeleira eletrônica e está ‘zanzando’ por aí livre leve e solto.

7ª)

Hackers invadiram a conta do cantor jaraguariense Luan Santana, com 11 milhões de seguidores. A Bio do cantor amanheceu com o título “cantor e masturbador”. Até Kid Bengala apareceu na conta.

8ª)

Mãe do jogador Costinha que morreu durante uma partida de futebol em Nioaque devido a um mau-súbito provocado por arritmia cardíaca. No jogo não havia ambulância. O jogador foi reanimado, jogado na carroceria de uma pick-up e já chegou morto ao hospital. A família pede apuração dos fatos. A declaração está na radioweb “Futebol na canela”.

9ª)

O GOI – Grupo de Operação e Investigação prendeu ontem mãe e padrasto acusados de estupro de vulnerável contra uma criança de quase 3 anos, que deu entrada na UPA Cel. Antonino já morta. O padrasto foi preso numa casa na Vila Nasser em Campo Grande.

10ª)

O caso da Boate Kiss, de Santa Maria-RS, completa hoje 10 anos. Segundo o CREA-MS a tragédia de lá não está muito distante da possibilidade de ocorrer em nossa Capital vez que a maioria dos estabelecimentos daqui não possuem vistoria para incêndios. Pelo menos 34 estabelecimentos daqui estão naquela situação.

Chicotadas do dia!

Rescindido o contrato com a Dataeasy, uma empresa canalha, corrupta e envolvida em diversas denúncias, contratadas pelo conselheiro mentiroso Waldir Neves que desta vez está acusado de ter passado o rodo no juiz federal da sua causa, conseguindo tirar sua tornozeleira eletrônica num gesto de pura esperteza. Waldir merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes!

Secretário de Educação Dr. Lucas Bitencourt; Dr. Paulo Siufi: Médico; Deputado estadual Cel. Davi dos Santos; A bonitona Juliana Jardim; Claudio Cavol; Wilson Fernandes; Hévura Gonçalves secretária do SINDIJUS; Dr. Américo Nicolatti: advogado; Carlos Brito; Carlos Mosciaro; Elias Mendes; Raimundo Luzia de Brito; Dr. José Quirino e Paulyne Ribeiro.

Nossos bons e queridos amigos:

João Massanori Kohatsu; Seresteiro Silvio Lobo; Emerson Vilalba; Ex-vereador Saci, de Terenos; Paulo Cavalheiro da Nativa-FM da cidade de Miranda; Deputado estadual Zé Teixeira; Jornalista Dimas Braga; Vereador Carlão Borges: presidente da Câmara Municipal de Campo Grande; Serjão, Vanderlei Gaúcho e José Arantes da FUNASA, hoje iniciando trabalhos em Jaraguari e sendo recebidos pelo Pelé do SAAE; Odeth: do Assentamento Santa Mônica e jornalista J. Menon.

