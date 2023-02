Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023.

Hoje é o Dia Santa Josefina.

Em nome de BOCA DO POVO: a revista que todo mundo lê está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O Mengão chegou no Marrocos de “saltinho alto” para bater o Al-Hilal da Arábia Saudita, mas tomou uma traulitada perdendo por 3 a 2. Virou chacota nas redes sociais. O sonho de enfrentar o Real Madrid para ganhar o Mundial foi pro espaço. Desde a novela “O Clone” não se via alguém indo tão rápido para o Marrocos e voltando mais depressa ainda para o Brasil.

2ª)

O poderoso advogado José Roberto da Rosa, absolveu o agente penitenciário federal Joseilton da acusação de homicídio. Ele provou que o agente agiu em legítima defesa ao disparar somente uma vez enquanto era agredido por um grupo de selvagens brutamontes. A defesa foi milimétrica e incontestável. Parabéns!

3ª)

Malandragem que estava agindo nas imediações da SEMED na Vila Margarida vai passar por dias difíceis. A segurança foi reforçada na área e quem brincar vai levar chumbo grosso no lombo. É isso ai!

4ª)

Torcedor fanático do Flamengo o deputado federal Beto Pereira gazeteou sessões na Câmara Federal indo para o Marrocos torcer pelo alvinegro na torcida da urubuzada. O time perdeu e ele voltou com a fama de “pé frio”.

5ª)

Mais de 100.000 alunos da Rede Municipal de Ensino voltaram às aulas. A coordenação da SEMED foi perfeita, inclusive de última hora. Os cuidados não esqueceram diretores, professores e alunos. Parabéns!

6ª)

O ex-deputado federal Fábio Trad (PSD) foi convidado para assumir como Gerente de Controle da Embratur. É uma nomeação de segundo escalão, mas como dizia minha Tia Laura: “Pra quem não está fazendo nada, qualquer coisa serve”.

7ª)

O déficit de vagas em creches está estimado em 9 mil. A herança foi deixada pelas administrações passadas. A prefeita Adriane Lopes herdou o compromisso, mas vai receber ajuda para tentar zerar o déficit para o ano que vem.

8ª)

A BIGOLIM vai ficar sem seu Centro de Distribuição. Preço de arremate R$ 18 milhões. Já o lojão da 13 de Maio está estimado R$ 25 milhões. A massa falida vai aproveitar para pagar compromissos assumidos e não quitados. A dívida do grupo é estimada em mais de 100 milhões, mas os donos da falida Bigolim vão muito bem, obrigado.

9ª)

A hidrovia pelo Rio Paraguai está a todo vapor depois do período de seca onde até canoas encalhavam. As riquezas do Centro-Oeste começam ser exportadas e a navegação empregando gente ao longo do curso fluvial.

10ª)

O transporte coletivo começa a dar seus derradeiros suspiros. Ninguém mais quer andar nos ônibus velhos, malcuidados, caros e sem horários. A menos que não se ache uma opção plausível o destino desse tipo de transporte será encolher e desaparecer em no máximo 3 anos, dizem especialistas.

Chicotadas do dia!

Pediatras são obrigados notificar às autoridades anomalias encontradas em crianças com sinais de maus-tratos e violência sexual. Em Campo Grande a pequena Sophia, entregue morta pela mãe numa UPA, passou mais de 20 vezes por pediatras e nunca esses sinais foram denunciados às autoridade. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia!.

Aniversariantes!

Cel Waldir Acosta Ribeiro, da AGEMS; Delcídio do Amaral; D. Alaídes (80); Dr. Julio Cesar Souza: Advogado e ex-presidente da OAB/MS; Rosely Santos; Elizeu Abrão Guilhem; Itamar Almeida; Laura Miranda; Marlene Severo Monteiro; Wilson Roberto Simões; Maríllia Maksoud Gralha e Laurita Tognini.

Nossos bons e queridos amigos:

Dr. Alípio: diretor-presidente do Br Agrobank que hoje completa seu primeiro ano de opereções no Centro-Oeste brasileiro; José Abelha do SINTRACOM; Ramão Calmon: assessor do deputado Lídio Lopes; ex-prefeito de Água Clara Silas josé; Neide Freitas; Vereador Dr. Victor Rocha; Felipinho Caneca; Dr. Wagner Leão: advogado e escritor e Dr. João Batista, da UNIMED.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui.