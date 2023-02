Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023.

Hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infantil.

Em nome da BOCA DO POVO: A revista que todo mundo lê, está no ar;

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Mansour Elias Karmouche em sua primeira sessão como conselheiro da OAB-MS a frente do CNJ, defendeu a volta dos trabalhos judiciais de forma presencial. Segundo ele: “Já passamos o período crítico e devemos retornar à normalidade”.

2ª)

Campo Grande amanheceu com preço novo nas passagens dos coletivos: 4,65 “por cabeça”. De velho somente os ônibus, horários atrasados, falta de ar-refrigerado e assalto nos pontos de coletivos.

3ª)

Saiu publicado hoje no DIOSUL a exoneração de Aud de Oliveira Chaves. Foi o primeiro servidor de carreira a assumir a AGEPEN. O governador nomeou para a vaga Rodrigo Rossi Maiorchini que também é servidor de carreira.

4ª)

Comoção, muito choro, revolta e homenagens no sepultamento do empresário Caetano da Aliança Toyota Só Hillux. Os que lá estavam criticaram o “espiritu du corp” das polícias Militar e Civil, e comentavam “como é possível um maluco desafiar a polícia a encontrá-lo e sair vitorioso do desafio. A empresa voltou hoje a funcionar normalmente.

5ª)

A SAJ LOCADORA recebeu veículos novos colocando-os à disposição de motoristas – homens ou mulheres – que queiram trabalhar como Uber ou qualquer outro aplicativo. O pagamento do aluguel será semanal. Interessados ligar para 9-9191-9191.

6ª)

Viajou para Brasília em busca de novos projetos e recursos o secretário municipal de educação de Campo Grande Prof. Lucas Bittencourt. A finalidade é conseguir uma agenda em relação às obras paradas na educação municipal.

7ª)

O subtenente José Roberto de Souza (53), assassino do empresário Caetano da Aliança Toyota Só Hillux pode ter fugido de Campo Grande, pelo menos é o que parece. O site TopMidia foi à casa dele no Noroeste e a casa está fechada, o local abandonado e apenas um carro velho na garagem. O prazo para ele se apresentar na Homicídio já venceu.

8ª)

Deputada Mara Caseiro, impressionada com o brutal assassinato ocorrido dentro do PROCON-MS, pediu a instalação de detectores de metais na entrada do prédio e demais repartições públicas estaduais, incluindo escolas e creches.

9ª)

Desmontada a fama da Polícia Civil de MS que seria a 4ª mais eficiente do país em resolver assassinatos e prender assassinos, o maluco que atirou no empresário Caetano desafiou a polícia e venceu o “tirão” mostrando que a nossa Segurança viveu nos últimos tempos de uma falsa imagem que na prática não corresponde à realidade.

10ª)

O ex-deputado Rafael Tavares, que perdeu o mandato porque o PRTB não cumpriu a cota exigira de 30% de mulheres, recebeu mais de R$ 100 mil reais pelo mandato tampão na Assembléia. Além disso, dia 14 de abril, será julgado por crimes de ódio contra negros e gays.

Chicotadas!

Imprensa de luto na fronteira novamente. Executado ontem o radialista Alexsander Álvares Grance, da FM- Urunde’y, de Pedro Juan Caballero, apresentador do programa “El Mecanismo”. O desrespeito à imprensa e o clima de faroestão na fronteira merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes do dia!

Patrícia Sacco; deputado Márcio Fernandes; Mariza Haddad; Meu querido amigo e professor Pedro Elias Filho; Pe. Valdeci Marcolino: da Cotolengo; Eudes Lima; Irany Marcolino; Luciano Miranda; Gabriel Kabad; Fernando Quadros; Elizabeth Larson; Chico Rondon; Anderson Benites Carneiro e Poliana Cabral.

Nossos bons e queridos amigos:

Leandro Acosta; Danilo Costa do JD1; Dr. Carlos Clementino; Paulo Raff; Prof. Riverton; Saul: da SAJ; Marimar Cestas Básicas; Dr. Salomão: da DECON; Nosso querido Miltinho Insuela Pereira; Dr. Rosinha; Dr. João Batista: da UNIMED e Dr. Geraldo Garcia Antero.

