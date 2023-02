Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023.

Hoje é o Dia Internacional do Maçon.

Em nome da Boca do Povo, a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS.

Primeira:

A quarta-feira de Cinzas começou preguiçosa em Campo Grande. Poucos carros, pouco movimento e um acordar letárgico. Nas delegacias no período da tarde começam a sair aqueles que não souberam brincar: É o chamado Bloco dos sujos.

Segunda:

Recomeça o trabalho de pesquisa da acusação contra o réu José Roberto de Souza, assassino confesso do empresário Caetano, covardemente trucidado durante audiência do Procon-MS. Descobriu-se que subtenente não é oficial, mas um Praça. O primeiro pedido é para que ele perca sua graduação e seja imparcialmente julgado pelo Conselho de Disciplina.

Terceira:

Perdendo o posto o subtenente assassino deixa de se misturar com oficiais presos no Presídio Militar e será mandado para o ‘cadeião’ com presos comuns, separado apenas por uma ala que é o chamado “seguro”. É o que ele merece.

Quarta:

Povo reclamando que a lista de médicos nas unidades de saúde diariamente pela SESAU, não bate com a realidade. Unidades como a do Jardim Leblon estão apinhadas de gente e sem profissionais.

Quinta:

Escrafunchando os segredos do ex-presidente Jair Bolsonaro já descobriram que ele, no auge da pandemia, tomou a vacina ‘dose única’ da Janssen e ficou sacaneando a população brasileira, fazendo troça contra a vacinação.

Sexta:

Pegaram alguns barzinhos do centro de Campo Grande fazendo “gatos de energia”. A blitz resultou na autuação de vários comerciantes que nem sabiam que os locais estavam comprometidos com o mau uso da energia. Dizem que esses “gatos” são coisas velhas que se tornaram novas dentro daquela velha tática da Energisa do tipo “Segura aí que o filho é teu”.

Sétima:

Dia 24 vai assumir a presidência do Tribunal de Contas do MS, o conselheiro Jerson Domingos. É o único capaz de fazer o órgão retornar aos seus melhores dias. Com Valdirzinho Neves o órgão se deteriorou a tal ponto que se cogitou o seu fim. É aquele negócio: onde entra a política a seriedade sai pela outra porta.

Oitava:

O Carnaval de rua em Miranda frustrou os ambulantes que esperavam faturar um “trocadinho” durante a folia. Uma empresa contratada para organizar a festa e comprometida em apenas fornecer bebidas no atacado, resolveu entrar no varejo prejudicando a maioria.

Nona:

Abertas as matrículas para o EJA de 1ª a 9ª, na Escola Nerone Maiolino, no Vida Nova. Matriculados receberão: kit escolar, uniforme e lanche. Faça agora sua matrícula. Maiores informações pelo fone 2020-4069.

Décima:

Jogo de sinuca a valer em Sinop-MT, terminou em chacina de 7 pessoas. A polícia agiu rápido e identificou os assassinos: Edgard Ricardo de Oliveira (30) e Ezequias Souza Ribeiro (27). Uma menina de 12 anos que foi baleada morreu hoje no hospital.

Chicotadas do dia!

A justiça suspendeu as atabalhoadas provas da FAPEC aplicadas ao concurso público da Prefeitura de Ponta Porã. A juíza Dra. Sabrina Rocha Margarido João, da 2ª Cível, mandou suspender o Certame. O concurso foi um devaneio, uma espécie de maluquice impressa. Quem fez não acreditou no psicodelismo da prova, ainda mais no seu resultado, mas em se tratando da FAPEC dizem que tudo é possível. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes do dia:

A belíssima Martinha Gavilán; Isabel Busse; Leila Tannous Guimarães; Regiane Correia; Caroline Turquiai da Costa; Kelin Bagordakis; Viviane Castro; Rosana Bianchi; Antônio Dantas Junior e Ana Paula da Silva.

Nossos bons e queridos amigos:

Rubens Dantas: em Coxim; Malu e Zé Alves: em Dourados; Pelé do SAAE em Jaraguari; Nossa sempre querida Graziele Machado; Ten. Cel Kátia Souza Santos Ramiro: Parabéns pela promoção; D. Ilda – da Molina Modas em Campo Grande – e os filhos Arnaldinho Molina, nos Estados Unidos e Anilon Molina em Campo Grande; Eraldo: do Los Angeles; Cristina Navarro: em Osvaldo Cruz-SP; Dr. Jorge de Oliveira Martins e Prof. Drayton.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.