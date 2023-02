Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023.

Hoje é o Dia da Ressaca.

Em nome da Boca do Povo, a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS.

Primeira:

No esporte o dia começa com Robinho sendo notícia: o ex-jogador do Santos, inventor das “pedaladas”, vai cumprir 9 anos de cadeia no Brasil por estupro de uma jovem albanesa de 22 anos numa boate em Milão.

Segunda:

E já que estamos falando de esportes, o atacante argentino Lionel Messi foi eleito pela 7ª vez “O melhor jogador do mundo”. Emiliano Martinez: o melhor goleiro e Scaloni o melhor técnico. Casemiro: o melhor volante.

Terceira:

Amanhã começa para o povo brasileiro um novo calvário com a volta da gasolina a preços estratosféricos. O Governo Federal vai voltar com a cobrança de PIS e COFINS. O governo estadual com o ICMS de 28% na gasolina e a energia poderá voltar a pagar 25% de ICMS. Não está dando mais pra fazer um “éle” ai…

Quarta:

O governo estadual depositará quinta-feira os salários dos 84 mil servidores que já poderão ser sacados na sexta-feira. Uma injeção de R$ 542 milhões de reais na economia sul-mato-grossense. O governador Eduardo Riedel mantém o pagamento dos servidores até o 5° dia útil de cada mês. Parabéns.

Quinta:

A justiça atendeu solicitação da prefeita Adriane Lopes e barrou a greve da enfermagem. Tudo voltou à normalidade, mas é preciso que a situação se resolva porque essa paralisação poderá voltar, é o que garante o sindicato da classe.

Sexta:

Desgastado e aos frangalhos o ex-prefeito Marquinhos Trad quer o PSD. Ele já não pode mais ser candidato a prefeito, mas diz que vai disputar a Câmara Municipal. O partido está atraindo novos vereadores e o ex-prefeito pretende “confrontar a candidatura de Adriane Lopes.

Sétima:

No governo o que está borbulhando é o setor de comunicação. Os desencontros estão obrigando o governador Riedel a mexer os “pauzinhos” em busca de um reacerto rápido antes que o desgaste aconteça.

Oitava:

Quem está feliz e não está prosa é a prefeita de Sidrolândia Vânia Camilo, do Progressistas. Nas pesquisas ela sai na frente mesmo com adversários fortes como Enelvo Felini ou Daltro Fiuza. Se mantiver seus números Vânia será reeleita com os pés nas costas.

Nona:

Na Assembléia Legislativa por enquanto reina a paz e tudo são rosas, mas há quem diga que águas paradas são profundas e que um “anjo” poderá revolver as águas e mergulhar o legislativo numa crise breve. Pelo sim, pelo não, melhor colocar as barbas de molho. Se, nada acontecer, melhor ainda.

Décima:

Fevereiro termina como um mês violento com estupros, mortes e assassinatos. Um mês atípico frente aos do passado quando o mês era de Carnaval, folia e pré-início do ano em curso. De qualquer forma, sobrevivemos a tudo graças a bondade do Senhor.

Chicotadas do dia!

O líder da prefeita na Câmara Municipal Beto Ovelar precisa urgentemente renovar seus métodos. A tendência é que, em curto prazo ele não lidere nem a si mesmo. Está numa fase de angariar antipatias e isso poderá trazer prejuízos à prefeita porque ele “a” representa no Legislativo. Como dizia minha Tia Laura: “Quem fala demais dá bom-dia a cavalo”. A vaidade do moço e sua língua solta poderá ser o começo do fim da sua fraca liderança. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes do dia:

Itamar Bilibio; Keyla Lustoza Mandarino; Lilia Lunardon; Flávio Saad Peron; Marcelo José Dias; Lívia Teixeira Mondini; Ary Augusto Martins; Michel Bitar Neto; Dimas de Moura Leite; Ruthênio Gadelha Menezes; Joana D’arc Garcia; Naur Antônio Queiroz Pael e Maria José Correia Porto Papandreu.

Nossos bons e queridos amigos:

José Luiz Kreutz e Leandro Viana Matias: do Consórcio Embracom; Dr. Alípio de Oliveira: do Br Agrobank; Geni Amorim; Dr. Salomão: da Decon; Pe. Paulo de Aquidauana; D. Ilda da Molina Modas; Jerson Zadi e Rosaura Dittimar; Noêmia Frazão; Sandra e Glaidon Bulhões; Tânia Ferrari de Aquidauana; Soninha e Eurípedes Falcão; Meu amigo Alfredo e Dr. Valdir Custódio e Alzira do Tijuca.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.