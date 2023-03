Quarta-feira, 01 de Março de 2023.

A falta de transparência seria a maior causadora da crise no Hospital do Câncer Alfredo Abrão em Campo Grande. A falta de relatórios financeiros e direcionamento administrativo poderá acabar em Polícia Federal.

Ontem o Flamengo venceu o Independente Del Vale, mas perdeu o título da Recopa Sulamericana, nos pênaltis. Aos rubro-negros só restou aguentar as piadinhas e gozações dos rivais.

O tráfico deixou a maconha e aderiu à cocaína. Menos volume, mais dinheiro e igual risco. Em Sidrolândia aconteceu uma das maiores apreensões de cocaína. Nesse mundo das drogas só existem dois caminhos: cadeia ou cemitério.

Registramos com profundo pesar o falecimento da Sra. Maria Tereza Alves Ribeiro, de Aquidauana, mãe do nosso querido prefeito Odilon Ribeiro e do também pecuarista Zelito Ribeiro. Ela era casada com o saudoso Tico Ribeiro. À família enlutada os nossos pêsames.

Também faleceu em Porto Murtinho nesta manhã a advogada Carla Victorio dos Santos, 49, prima do deputado federal Vander Loubet. Ela estava acometida de um câncer e lutou bravamente pela vida. Aos familiares os nossos sentimentos.

Coletivos de Campo Grande estão rodando desde a ‘zero hora’ com novo preço de passagem: R$ 4,65 por passageiro. É cara pelo tipo de serviço que entregam aos usuários, mas o monopólio deixa o povo refém de um serviço ultrapassado e já sem razão de existir.

A CASSEMS realiza hoje a eleição para escolher o presidente. A chapa única trás de volta o Dr. Ricardo Ayache, um presidente que colocou o Plano de Saúde do funcionalismo entre os maiores e melhores planos do país. Será reeleito com merecimento.

Sem um PROCON à altura de defender o povo os postos de combustíveis deitaram e rolaram ontem aumentando o preço da gasolina com estoques velhos. O final da história foi: 47 centavos na gasolina e 0,02 centavos no etanol. Isso é uma vergonha.

Queimou a língua o vereador Valdir Gomes ao comentar no aumento votado na Câmara Municipal sobre os auditores e procuradores do município. Disse ele que “Quem quiser que estude e passe no concurso”. Nada como viver num país sem problemas. Isto aqui ‘é’ o paraíso.

A Águas Guariroba com o aumento de 11,42% autorizado pela justiça teve um lucro no ano passado de 286 milhões de reais. Isso foi lucro bruto. O balanço fechou em 903 milhões de reais ano passado. Esse lucro eles devem ao ex-prefeito Marquinhos Trad que aceitou o aumento sem contestar.

A “medida protetiva” não passa de um papel, uma idéia. Isso mostra o quanto maridos violentos não estão “nem aí” para essa medida que hipoteticamente “protege” mulheres vítimas de violência. A professora brutalmente assassinada ontem acreditou que estivesse “segura” e por isso morreu. Enquanto a justiça não pegar esses maridos violentos e mostrar à eles “onde podem parar caso desrespeitem a medida” isso vai continuar acontecendo. Na teoria funciona o papel funciona, mas na prática não. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Lucinei de Caldas Fernandes; Carlos Alberto de Assis; Wilson de Souza; Marina Dobashi; Gisleide Vicensi; Rafa Subtil; Maria Adelaide Knapp; Claudemir Soares; Juliana Aranda; Marcos França Soares e Daniel Neves.

Meu amigo e colega de infância, criador de curiós, o mariliense Jonas e seu irmão Buguinho; Sueli Armoa; Comandante Montanha: de Marília-SP; Chiquinho Telles: a sensação das manhãs de domingo na 101.9; Mai Furlan: secretária do Sinsercon; Meu amigo deputado estadual Zé Teixeira; Eliane: assessora do deputado federal Beto Pereira; Madiane Rocha: assessora do secretário de governo Eduardo Rocha.

