Quinta-feira, 9 de março de 2023.

Hoje é o Dia Internacional do DJ.

Em nome de BOCA DO POVO a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

Primeira:

Passarinho me contou que a Justiça poderá decretar prisão para pelo menos 4 pessoas envolvidas em “fake-news” no MS.

Segunda:

Ontem – Dia Internacional da Mulher – a operação Bellatrix prendeu 14 valentões acostumados a surrar mulheres; um fugiu e está sendo procurado. Uma namorada foi presa com drogas.

Terceira:

Essa é pra invejosos morrerem de inveja: Está tudo bem entre o presidente da Câmara Municipal Carlão Borges e a prefeita Adriana Lopes. Se alguém queria fazer “inferninho” vai se queimar no mármore do inferno.

Quarta:

O tapa-buracos parou. O acúmulo seria – segundo estatística – de 2 mil buracos por dia. Acredita-se que Campo Grande tenha 300 mil buracos na sua malha viária…

Quinta:

Beto Avelar já teria jogado a toalha da liderança. Estaria cansado de brincar de líder. Dizem que foi só alguém assoprar no ouvido do Beto sobre a famosa “maldição de líderes” que ele já está tratando de pular fora do cargo.

Sexta:

Paulinho Duarte já está alisando a “fatiota” pra se investir do cargo de deputado estadual no final deste mês. Quem viu me contou que o bolsonarista Rafael Tavares está passando pelos piores dias da sua vida.

Sétima:

Procon-MS já tem uma nova Superintendente: Nilza Emy Yamasaki. Douradense, servidora pública federal há mais de 23 anos. Ela chega “chegando”, dando as cartas e jogando de mão. Vamos ver…

Oitava:

Essa do deputado João Catan levar para a Tribuna da Assembléia um exemplar do seu livro de cabeceira o “Mein Kampf”, de Adolf Hitler, foi um tremendo ‘chute no saco’ daqueles que nele votaram. Espera-se que a presidência da Casa tome providências. Esse merece uma censura pública pelo ato.

Nona:

Muitas críticas ao GAECO pela liberação da notícia de uma zootecnista que foi presa no DHAMA com cocaína e armas. Isso porque, no DHAMA tem muita gente boa e a nota não especificou em “qual deles” a mulher foi presa. Por lá tá todo mundo bravo com a repercussão negativa da notícia.

Décima:

Moradores de bairros e vilas desesperados com buracos, lixo e matagal. Tem lugares que se uma ovelha entrar não sai mais, agarrada pelo “picão preto”. Isso precisa mudar com urgência. Com a palavra a Secretaria de Obras da prefeitura.

Chicotadas do dia!

Quem comprou o terreno do Hospital Alfredo Abraão?

Quanto pagou?

Com qual intenção?

Culpado por detonar os valores dos doentes ou inocente útil?

Esse merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes:

D. Almeirinda; Desembargador do TJMS Dr. Alexandre Bastos; a bela Ticiana Contis; Silvio Ferreira Neto; Solange Bertiê; Esmeraldo Gimenez; Simone Oliveira; Solange Fanello; Eli Souza e Aline Silgueiro.

Nossos bons e queridos amigos:

Mara Camargo; Edio Antônio Resende de Castro: Secretário-Adjunto estadual de Educação; José Luiz Kreutz: do Consórcio Embracom; Dr. Fernando (PSDB): prefeito de Selvíria; Turma de Marília: Jonas, Bugui; Félix Xeba e César França; Irmão Gilvan: da FM-Bom Tempo de Terezina-Piaui; Celestino; Dr. Estênio Campelo Bezerra: advogado de Brasília-DF e Francieli Yamashita.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui.