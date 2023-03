Terça-feira, 14 de março de 2023.

Ex-vereador Júlio Cleverton dos Santos, vulgo “Buguelo” estaria na “bica” de ser nomeado para a Superintendência da Pesca no MS. Nada contra a nomeação não fosse ele alvo de inquérito civil por ‘improbidade administrativa’ e outras “cositas más”. Buguelo já festeja a nomeação, mas como diz o velho ditado: “Essa montanha pode parir um rato”.

O deputado Estadual Junior Mochi (MDB) vai enquadrar o consorcio da CCR MS Via e exigir que a ANTT obrigue a concessionária duplicar a BR 163 conforme o prometido. Dia 21 acontecerá audiência pública sobre o assunto.

A Br-163 (Estrada da Morte) poderá ensejar ações de ‘danos morais’ contra a concessionária CCRMSVia. Os desastres na estrada pedagiada são atribuídos às obras prometidas e que não foram realizadas.

O deputado estadual José Orcírio Miranda dos Santos está internado desde a noite de ontem no hospital da CASSEMS. Passou por cateterismo para desentupir a artéria esquerda. Na direita foram colocados dois ‘stents’. Ele está convalescendo na UTI devendo ir para o quarto brevemente.

O ‘circo dos horrores’ encenado para crianças em Amambai, patrocinado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura da cidade já pesou politicamente contra a administração daquela cidade. Os pais exigem providências policiais contra o espetáculo e a devolução de valores.

A PF está correndo pra cima da operação “Pollo Hermanos” na fronteira. Traficantes enviavam maconha e cocaína em baldes de graxa despachadas para S. Paulo através de ônibus interestaduais. São 3 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva.

Um “teretetê” aconteceu entre o deputado federal Beto Pereira com a ex-deputada federal Rose Modesto em Brasília. Foram aparadas rusgas do passado e aplainado o caminho para Beto sair candidato à prefeitura de Campo Grande.

O ex-prefeito Marquinhos Trad vai reassumir o cargo de assistente jurídico da Assembléia Legislativa. Ele estava de licença do cargo e vinha de sucessivas licenças do cargo, mas agora, derrotado e sem mandato a coisa está na base do velho adágio “O bom filho à Casa torna”.

Está cada vez mais difícil aumentar o salário da prefeita Adriane Lopes. Primeiro porque ela não quer. Segundo porque a Procuradoria-Geral se manifestou favorável a ‘ação popular’ que pede a suspensão da lei autorizativa. Se o aumento vigorasse outros aumentos aconteceria em escala descendente.

Amanhã o TJMS vai julgar se os conselheiros afastados Waldir Neves, Iran Coelho e Ronaldo Chadid voltam ou não aos seus cargos de onde estão afastados desde 8 de dezembro do ano passado. Por enquanto o TCE-MS respira aliviado, mas como diz o velho adágio: “De cabeça de juiz e bumbum de criança só se sabe na hora o que poderá sair!”.

Está rolando nas altas rodas da granfinagem a história de um genro malandro que colocou a sogra como sócia. Quem viu me contou que é “tri-nitro-glicerina pura”. O tombo seria pra mais de 10 milhões em impostos e o “tombo” de mais de “meio bilhão”. Genro, sogra, sobrinho e até copeira estão no bagaço. Essa turma merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Celina Guimarães Brasil; Tamile Jardim; Maria Fernanda Maymone; Carol Muniz; Rosiris Barbeta; William Farias: nosso querido Ursão; Arantino Cândido Moreira; José do Carmo Custódio Borges; Fernando Almeida; Rosana Arce; Ana Carolina Picirelli; Olair Queiróz e Sueli Moraes.

Rodolfo Nogueira: Deputado Federal; Cel. David dos Santos: Deputado Estadual; Fabiana Ferreira: que promove a 5º Pizza do Amar; Hugo Dias: da Terracota Móveis Planejados; Regina Machado: Log Engenharia; Hosana Cristina: Floricultura ‘Tutto in Fiore’; Joanna D’arc: do 1º Ofício De Protesto; Padre Valdeci que convida a todos para o 6º Costelão Fogo de Chão da Cotolengo dia 16 de Abril; E atenção; O Asilo de Velhos S. João Bosco necessita urgente de fraldas tamanho adulto. Colaborem e prestigiem.

