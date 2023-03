Quinta-feira, 16 de março de 2023.

Primeira:

Deputado Amarildo Cruz, do PT, está internado com pneumonia e teve seu estado agravado por uma infecção contraída dentro do hospital. Ele está entubado e será levado num avião UTI para S. Paulo. Ele passou por uma sessão de diálise e aguarda autorização para ser transladado. Seu estado inspira cuidados. Ele está -por enquanto- internado no Proncor que agora pertence à Rede D’Or.

Segunda:

O STJ Manteve o afastamento dos três conselheiros do TCE-MS: Iran Coelho Das Neves, Waldir Neves e Ronaldo Chadid. O pedido de reintegração aos cargos foi negado de forma unânime. Eles vão continuar com tornozeleira eletrônica e afastados pelos 180 dias. Caso descumpram as medidas poderão ir pra cadeia.

Terceira:

O deputado estadual José Orcírio dos Santos já recebeu alta, está em casa convalescendo e cercado pelo carinho da família tudo indicando que poderá voltar às atividades o mais breve possível.

Quarta:

O Operário Futebol Clube tomou uma “trailutada” do CRB alagoano. Perdeu de 5 a zero, mas podeia ter “tomado” de “mais”. O futebol sul-mato-grossense continua amargando seus piores dias. O “Terrão” substituiu o futebol profissional.

Quinta:

Enquanto se fala que o preço da carne vai subir devido à possibilidade da China voltar importar a carne brasileira o preço da “picanha” caiu quase 3%, deixando a promessa do Lula mais próxima do seu eleitorado.

Sexta:

O Brasil vai lançar sua criptomoeda ainda neste ano. Os estudos para a moeda digital brasileira estão adiantados. Será uma forma do governo manter mais controle sobre o Real e ao mesmo tempo reduzir a pressão da inflação sobre a moeda “tupiniquim” que não irá se desvalorizar.

Sétima:

Deputados vão pedir que o pedágio da Br-163 – a estrada da morte- que atravessa nosso estado seja de “custo zero”, assim como está acontecendo no Paraná onde cobraram pedágios por 20 anos e não fizeram nenhuma melhoria significativa nas estradas paranaenses.

Oitava:

Nomeado no Diosul de hoje o ex-superintendente do Procon-MS Dr. Marcelo Salomão. Ele marcou com uma atuação positiva de fiscalização, e ajudou politicamente na vitória do atual governador. O “esquecimento” do nosso querido Salomão é um tipo de injustiça aos amigos que ajudaram Riedel na vitória. Isso pode ter preço político…

Nona:

Passarinho me contou que se o Ministério Público for investigar o “cabide de emprego” que acha existir dentro da Prefeitura vai se decepcionar. Além do risco de encontrar muitos filhos, noras, genros e esposa de pessoas ligadas ao alto escalão da Justiça, poderá encontrar outras “cositas más”…

Décima:

Assumiu a relatoria da Operação Omertá o desembargador Dr. Luiz Gonzaga Mendes Marques. O ex-relator Carlos Eduardo Contar declarou-se “suspeito”. O processo investiga o falecido empresário Jamil Name e seu filho Jamilzinho Name Filho que encontra-se preso em Mossoró-RN.

Um velho ônibus escolar permaneceu vários dias trancando uma estrada do Assentamento Sucuri. Ficou atolado devido ao mau estado da via. Segundo o concessionário da linha “outro ônibus foi enviado para atender às necessidades dos alunos”. Moradores perguntam: onde está sendo aplicado o Funrural. Para a falta dessas manutenções as nossas duplas e triplas chicotadas.

