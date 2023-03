As Dez Mais

Quarta-feira, 22 de março de 2023.

Hoje é o Dia Mundial da Água.

AS ‘10’ MAIS.

Primeira:

Hoje é o dia de duas poderosas novenas em Campo Grande: A do Santuário do Bom Jesus oficiada pelo Pe. Zé Maria, no guanandi e a de N. S. do Perpétuo Socorro na Afonso Pena.

Segunda:

Hoje é dia de fazer aquela “fezinha” na megasena que está com prêmio de 54 milhões para quem acertar as 6 dezenas.

Terceira:

A área de treinamento e balizas do Detran-MS estava parecendo um queijo suíço de tantos buracos. Hoje está sendo feito uma “operação tapa-buracos”. Que inveja!!!

Quarta:

Carro a gasolina já representa 15% da renda de qualquer proprietário de veículo. Que inveja da minha vizinha que tem um carro elétrico!

Quinta:

No projeto de fazer da Br-163 uma estrada com “E” maísculo a audiência pública de ontem estourou nas costas do povo sul-mato-grossense dentro do melhor estilo do “chora bugrada que o pranto é livre”.

Sexta:

Montadoras de veículos dando férias coletivas aos seus funcionários. As vendas simplesmente despencaram devido a falta de autopeças, chips e juros altos.

Sétima:

Empréstimos de consignados para aposentados ficará abaixo de 2%. O ministro Rui Costa, da Casa Civil quer pelo menos 1,7%. Esse juro que parece pequeno quando você estica o prazo da um “porrilhão” de dinheiro.

Oitava:

Em Murtinho um pai espancava a filha de 12 anos porque ela frequentava a igreja. Ele estava sempre com o “diabo no couro”. Agora, atrás das grades, ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa.

Nona:

Governo federal quer 30% de afros em cargos de comissão e funções de confiança no Poder Executivo. Oba!… Eu sou negão. Tô nessa.

Décima:

Soraya Tronicke contra Rose Modesto. As duas disputam civilizadamente quem irá ficar comandando o União Brasil no MS. Meninas… não briguem.

Chicotadas!

Upas apinhadas de gente…

Ruas apinhadas de buracos…

Terrenos apinhados de matagais e a prefeita viajando.

Nada como prefeitar uma prefeitura sem problemas.

Para quem criticar o estilo de vida da prefeita a nossa dupla-tripla chicotadas do dia!

