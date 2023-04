AS DEZ MAIS

Quinta-feira, 13 de abril de 2023.

Deputada Mara Caseiro quer a instalação imediata de tornozeleira eletrônica para pessoas enquadradas em violência doméstica e que estejam cumprindo medidas protetivas. Mulheres também terão programa de celular que enviará dados e chamados imediatos em caso de perigo.

Essa é pras madames que reclamam que comem pouco e não emagrecem: 6 latinhas de cerveja equivalem a 6 pães franceses; 10 ovos cozidos; 12 bananas; 640 G de arroz cozido; 12 maçãs; 1,6 kg de batatas ou 12 fatias de pão de forma. Aprendam, compartilhem.

Guarda Municipal afastado há 1 ano da GCM e com passagens por tráfico e furto, chegou o sarrafo num homem no Lar do Trabalhador identificado como Cauby de Freitas Moraes, de 56 anos. A vítima – que segundo moradores não fazia mal a ninguém. O homem faleceu esta noite na Santa Casa de Campo Grande. A “capivara” do guarda que já era mais ‘suja’ que ‘pau de galinheiro’ agora tem mais uma: homicídio.

As obras da quadra coberta da AVIVAD de Aquidauana estão a todo vapor. Em breves dias a cobertura deverá ser instalada e a cidade ganhará um belo local para ginástica, prática de esportes e até shows. A rapidez e a solidez da construção merece aplausos e os nossos parabéns!.

Acusados por corrupção e organização criminosa os conselheiros Waldir Neves, Iran Coelho das Neves e Ronaldo Chadid tiveram suas gratificações cortadas pelo atual presidente do Tribunal de Contas Jerson Domingos. A redução de salários foi de 54% o que resultou em valores entre 49,6 e 55 mil reais. O trio está choroso…

Ainda sobre Waldir Neves, Iran Coelho e Ronaldo Chadid: Os moçoilos estão de tornozeleira eletrônica e afastados da Corte. Responderão pela contratação da Dataeasy que sangrou os cofres do TCE-MS em R$ 102 milhões de reais. Investiga-se se tal montante R$ 38 milhões teriam sidos sugados pelo “propinoduto” operado na época.

Quem ficou de fora na nomeação da SUDECO foi o eterno candidato Paulo Matos. A indicação poderá recair à ex-deputada federal Rose Modesto. Passarinho me contou que Paulo Matos nunca foi cogitado para o cargo. Mesmo assim ele se faz de difícil como se seu nome estivesse cogitado. Tipo da fábula do sapo: Não me joguem n’água porque não sei nadar…”

A ANTT mais uma vez meteu o bedelho na chamada “Estrada da Morte” que liga Campo Grande/Dourados, sugerindo que ela seja duplicada. O resultado da “sugestão” é que o pedágio que atualmente custa 7,29 por 100 KMs, vai passar a 17,41. Claro: do couro sai a correia…

O dólar norte-americano despencou ontem para 4,94: recuo de 1,31%. Consequentemente os juros terão que cair dos 13,75%. A inflação segue desacelerando, mas a Petrobras não fala em baixar os preços da gasolina e do diesel.

Ninguém acertou na megasena de ontem e o prêmio segue acumulado para sábado. Dezenas sorteadas: 10, 14, 17, 19, 21 e 34. Prêmio de sábado 9 milhões. Quina teve 95 acertadores e quadra 6.127 acertadores.

Padre da Diocese de Anápolis/GO foi condenado a pagar R$ 10 mil por ‘danos morais ao médico-diretor de um Centro responsável pela realização de aborto autorizado para uma criança de 10 anos que havia sido estuprada e engravidada pelo tio. Em 2005, uma mulher obteve autorização da Justiça para interromper a gestação de um feto anencéfalo e o padre denunciou e pediu que o aborto não fosse realizado. A mulher teve que aguentar a gestação até o fim. O bebê nasceu e viveu por duas horas. Na época o padre foi condenado a pagar 400 mil de indenização à gestante. Esse padre encrenqueiro merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

