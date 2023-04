As Dez Mais

Quarta-feira, 19 de abril de 2023.

Hoje é Dia do Índio!

Em nome da BOCA DO POVO a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

Hoje é dia de duas poderosas novenas: A do Santuário do Bom Jesus e a de N. Sra. Do Perpétuo Socorro. Também é dia de apostar na megasena com prêmio de R$ 16 milhões.

Sexta-feira é Dia de Tiradentes e por consequência o Dia do Patrono da nossa gloriosa Polícia Militar. Tiradentes é o ícone da Inconfidência Mineira.

O comentário do dia foi a festa cabocla da noite de ontem no stand da Difusora na 83ª EXPOGRANDE com as presenças da prefeita Adriane Lopes e do governador Eduardo Riedel, além de deputados, vereadores e demais autoridades. Foi um show.

Animaram a festa cabocla no stand da FM-101.9 no Parque de Exposições nossos queridos Castelo e Gregório um dos maiores acordeonistas deste País. A todos os presentes nossos carinhos e agradecimentos.

Polícia Militar e Civil deram uma “tarrafeada” de malha fina na famosa Nhanhá e acabou com a má-fama do local. Quem não fugiu foi pra “panela” e quem voltar vai se dar mal.

Quem está saltitante é o secretário estadual de Fazenda Flávio César. Neste primeiro trimestre a arrecadação chegou a mais de R$ 5 bilhões ou seja: 556 bilhões a mais que no mesmo período no ano passado.

Pastorzinho lobo disfarçado de ovelha estuprou uma ‘ovelhinha’ de 15 anos. Ela era abusada desde os 4 anos pelo malandro. A família da vítima frequentava a igreja do pilantra. Desta vez ele se deu mal e já está atrás das grades.

Compras da China de até 50 dólares não vai pagar imposto desde que seja pessoa física. Depois disso o imposto é na base do “Deus me livre; Credo em cruz; Ave-Maria”.

Acadêmico da UCDB foi preso por ameaçar invadir e estimular massacre de colegas. A polícia rastreou o “IP” do bobalhão e quando ele menos esperava foi parar no xilindró. Saiu sob os “apupos” dos colegas e encerrou por ali a sua participação xexelenta nesse movimento.

Vereador Zé da Farmácia alertou os pais de alunos para que verifiquem o que eles estão seguindo na internet. Aproveitando o embalo pediu a presença da GCM em todas as escolas de Rede Municipal de Ensino da Capital.

Chicotadas do dia!

Na base do “jacaré bobeou vira bolsa” quem brincar nas redes sociais de propagar violência vai se dar mal porque a polícia está usando programas de últimas gerações para rastrear e chegar nos envolvidos em propagar violência. Esses idiotas bobalhões merecem a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Lilian Pereira; Jaqueline Martins; Juliana e João Henrique Catan; Taynara Foglia Azevedo: do gabinete do deputado Cel. Davi; A belíssima Márcia Tavares; Dr. Ovídio Pereira; Maria de Fátima; Adailton Benitez; Adão Assis; Clarice Benites e Paula Ton Braga.

Nossos bons e queridos amigos:

Ricardo Mestre; Edson Índio que será homenageado hoje na Câmara através de indicação do ver. Edu Miranda pelo “Dia do Índio”; Vereadores: Prof. Riverton; Juari; Ademir Santana; Victor Rocha e Zé da Farmácia. Deputado estadual Jamilson Name; presidente da Acrissul Guilherme Bumlai; jornalista Dimas Braga; Prefeita Adriane Lopes; governador Eduardo Riedel; D. Laura; Secretário de Segurança Carlinhos Videira; Tico e Ludiney da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado; Marcelo Maluf da Dut’s Entretenimento; ex-vereador Chocolate e meu amigo Valtinho de Almeida Pereira (Ex-SEMED) nomeado ontem pela prefeita Adriane Lopes como Assessor Executivo do Gabinete.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.