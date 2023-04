As Dez Mais

Quinta-feira, 20 de abril de 2023.

A semana termina hoje. Amanhã 21 de abril é feriado nacional em homenagem a Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira que lutou contra os impostos escorchantes do Império, e imaginem que era cobrado apenas 20% do que produziam. Se Tiradentes acordasse agora e visse como estão os impostos no Brasil ia querer morrer de novo.

Nosso querido radialista Lile Correia passou por delicada intervenção cirúrgica coronariana e já está bem. Tudo correu conforme o previsto e já está entre os seus. Lile é um radialista recordista em audiência na Líder FM de Ponta Porã. Daqui nós lhe enviamos abraços desejando-lhe breve recuperação.

Polícia Antisequestro do Paraguai prendeu elementos que pertenciam a um grupo de seqüestradores que agiam na fronteira e que planejavam novos seqüestros. São apontados como os seqüestradores de um fazendeiro que pagou 100 mil dólares de resgate. Os líderes do grupo entraram no estanho no ano passado, mas a quadrilha sobreviveu.

Integrante do grupo criminoso “Novo Cangaço” com nome listado entre os 10 criminosos mais procurados do país foi preso ontem pela Polícia Federal em Ponta Porã. O criminoso foi um dos comandantes dos ataques no Rio Grande do Norte e integrante da facção “Sindicato do Crime”. Antes de “rodar” ele passou pelo Paraguai, Perú, Pernambuco, Acre, Pará e MS.

No início deste mês a polícia prendeu “Bibi Perigosa” chefona do PCC e que autorizou 259 ataques em Pernambuco. A facção se rebelou por causa da transferência de chefões do chamado “Sindicato do Crime” que colocou 48 cidades pernambucanas sob ataque terrorista. A Polícia Nacional prendeu 17 e matou um meliante que resolveu testar a pontaria da polícia.

Um projeto inédito de nível nacional voltado às crianças sul-mato-grossenses está saindo do papel para a realidade graças à versatilidade e coragem do atual presidente do Tribunal de Contas de MS. O Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância promete fazer valer todas as atenções necessárias às crianças de 0 a 6 anos em MS. Parabéns!

Uma aliança entre PSDB, PSD, PP e PT promete garantir a eleição de duas vagas para o Senado na eleição de 2026 em nosso Estado. O acordo reúne Reinaldo Azambuja, Nelsinho Trad, Tereza Cristina e Vander Loubet.

Quem recebeu o bilhete azul do cargo que ocupava como Controlador Geral do Município foi Luiz Fernando Buainaim (ex-Rede S. Bento). Ele teve uma passagem meteórica pelo cargo e sempre criticado por não ter conseguido evitar a falência da maior rede de farmácias de MS. Substituiu-o no cargo João Batista Pereira Junior.

Donald Trump disse que a aproximação China/Rússia/França/Brasil e outros representa um perigo para a economia norte-americana. A instituição de uma moeda tipo “euro” para o mercado comum internacional entre esses países – segundo Trump – é pior que perder uma guerra mundial.

Nota de Pesar: Faleceu nesta madrugada em Eldorado de causas naturais a Sra. Helena Caseiro, mãe de Manoel Caseiro, esposo da deputada estadual Mara Caseiro. O sepultamento dar-se-á logo mais às 16 horas em Eldorado. Aos que se fizerem presentes neste ato de solidariedade e fé cristã a família enlutada agradece.

A Justiça condenou os empresários Valdinei Carbonari e Adilson Machado de Oliveira gestores da empresa Henge Construções Ltda por sonegar mais de R$ 2 milhões de reais e mentir para o Governo do Estado. Estão condenados a 3 anos de prisão que foi convertida em prestação de serviços e multas. Para esses sonegadores traidores desta sociedade as nossas duplas-triplas chicotadas.

Jorge do Uber da Vila Nasser; Fábio Rivarola; Igor Braga; Deputado federal Dr. Geraldo Resende; Dr. Guilherme Tabosa: advogado; Dr. José Kimei Tobaru: Médico; Empresário Miguelk Kabad; Paulo Eduardo Palermo Martins; Joilson Oliveira; Rafael Alves; Jornalista Edinho Neves e Camila Almeida.

Bira motorista de aplicativo sempre ligado na Difusora; Darlei: do gabinete do vereador Dr. Jamal; Lile Corrêa da Líder-FM de Ponta Porã; Engenheiro Gão: de Bela Vista; ex-deputada federal Rose Modesto; Flávinho, esposa Betina, filhos Miguel e João, vovó Pra. Daniele em Itapoá-SC; José Moacir Bezerra: arquiteto; Prof. Claudinei da Uniaselvi; Profa. Eugênia Portela; Rhiad Abdullahad e Sallah Hassan.

