As Dez Mais

Tiago Vargas (PSD) está mesmo inelegível. Ele não poderá disputar nem reeleição ao cargo que ocupa atualmente na Câmara de Vereadores. É o que decidiu a justiça e ponto final. É como dizia a Tia Laura quando agarrava a gente pela orelha: “Esse tá preso, presumido, seguro pelo ouvido. Ele diz que escapa, mas eu duvido”.

Alessandra Santos Silva, passista da Escola de Samba “Grande Rio” se internou no Hospital da Mulher, em S. João do Meriti – RJ, para operar um mioma e saiu de lá com o braço esquerdo amputado. Minha nossa!

O ex-jogador Vampeta teve suas medalhas e troféus penhorados pela Justiça de S. Paulo. A dívida de R$ 294 mil com a Escola Castanheiras, de Santana do Parnaíba, onde as filhas do ex-jogador do Corinthians estudaram e ele não pagou.

Entre 16 a 19 de maio será trazido a Campo Grande o empresário Jamilzinho Name. Ele vai sentar no banco dos réus e responderá pela morte de um acadêmico de Direito de 19 anos, assassinado por engano por pistoleiros do acusado.

A Polícia Federal vai construir uma nova sede em Ponta Porã e outra em Corumbá. O grande número de serviços exige mais espaço para ações em combate ao contrabando e tráfico de drogas. A verba é de 25 milhões.

Uma nova rota para o tráfico de cocaína: o Pará. O caminho é Paraguai, MS, Pará e passa por Ponta Porã, Campo Grande, Cuiabá, Aripuanã até chegar ao Pará. Mapeada a rota agora é só derrubar que está operando esse novo roteiro do tráfico e do contrabando.

Nem o convite de Bolsonaro conseguiu convencer a prefeita Adriane Lopes a entrar no PL. Até agora a prefeita não disse nem que sim, nem que não. Há muitas propostas no ar, mas como boa política a prefeita ouve a todas sem se decidir.

Em Porto Murtinho uma tragédia agora pela manhã. Henrique Virgílio Schupp (96), matou a esposa Hilda Aguera a tiros e em seguida estourou os miolos. O crime aconteceu no centro da cidade. Henrique era comerciante tradicional da cidade.

O ex-procurador Miguel Vieira da Silva depôs em ação civil de ‘improbidade administrativa’ onde ele é réu por corrupção durante o período em que comandou o MPMS, em 2014. A denúncia é do próprio órgão. Miguel está acusado do uso do órgão para atrapalhar investigações da Polícia Federal. O processo está em fase de alegações finais para sentença.

A chuva atrapalhou um pouquinho, mas a ACP não se deu por rogada e disse que a “movimentação foi um sucesso e que a manifestação poderá ser transformada em greve”. Dizem que 153 escolas da REME estão sem aulas.

Lembram-se do jogador Robinho do Santos F.C o inventor das “pedaladas”?… Ele foi julgado, está com prisão decretada no exterior por participar de um estupro coletivo, mas não será extraditado por ser brasileiro nato. Mas, não pensem que ele vai ficar ‘zanzando’ por ai sem que nada lhe aconteça. A “cadeia” poderá ser ‘tirada’ no Brasil. Esse merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

