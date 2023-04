As Dez Mais

Quinta-feira, 27 de abril de 2023.

1ª)

A justiça tirou o TELEGRAN do ar por veicular mensagem neonazistas e não entregar os dados dos grupos que a Polícia Federal está investigando. A multa diária está estipulada em R$ 1 milhão por dia.

2ª)

Feriadão esticado nesta semana. 1° de Maio – DIA DO TRABALHO. No chamado “Mês das Noivas” ainda se comemora no dia 8 aniversário de Terenos; Dia 14 aniversário de Jardim; Dia 13 Libertação da escravatura. Feriado “feriado” mesmo só “Corpus Christi” em junho.

3ª)

A ferrovia Corumbá/Mairinque vai passar a ser “bitola larga” segundo o presidente da AL deputado Gerson Claro. Será uma nova ferrovia que levará anos para ser construída. Se for dada para um consórcio chinês, eles fazem isso em questão de meses.

4ª)

Chamado a depor sobre atos antidemocráticos o ex-presidente Bolsonaro entrou e saiu da Polícia Federal sem dar um “pio”. Na frente do delegado disse que compartilhou do incentivo à baderna por engano. Fez como Pôncio Pilatos: lavou as mãos e frustrou a galera.

5ª)

Governador Eduardo Riedel mandou depositar no sábado – dia 29 – os salários dos mais de 85 mil servidores estaduais ativos, efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas. O pagamento saiu antecipado devido o “Dia do Trabalhador”. Parabéns!

6ª)

Pessoal da política achando “muito esquisita” a doença da senadora Soraya Tronicke que por causa de uma alergia foi parar na UTI do hospital DF STAR de Brasília. Caso continue internada a eleição de sábado para o comando do “União Brasil” poderá nem acontecer.

7ª)

A ex-deputada federal Rose Modesto que quer a direção do “UB” vai à Brasília oara ver de perto o que está acontecendo. Aqui o atual presidente Riad Abdullahad sustenta o “fogo”. A ordem é resistir e não entregar os despojos do partido. Como dizia meu amigo Tonelada: “Briga de cachorro grande!”.

8ª)

O Colégio Notarial do Brasil que representa os mais de 9 mil Notários do país, constatou que nos primeiros 90 dias deste ano o Brasil teve em média 8 casamentos por dia envolvendo menores de idade. O Brasil permite que adolescentes se casem a partir dos 16 anos.

9ª)

Nas Moreninhas as balas continuam tendo nome, endereço e cpf. Queimaram na noite de ontem o Aurélio Francisco Pinto, de 51 anos, com 12 tiros de automática. Ele estava na porta de um comércio “pensando na vida” e respondia por tráfico, receptação e porte ilegal de arma. Aurélio viajou fora do combinado e a polícia está investigando o caso.

10ª)

No Aero Rancho um “senhorzinho” tomou uma talagada de “Vô Kiko”, passou mal, e foi falar com o saudoso Oscar Goldoni no além. Ele caiu fulminado em cima da mesa de sinuca, virando os olhos e pondo sangue pela boca. Pinga ruim dá nisso.

Estudantes precisam compreender que os mais velhos possuem assentos preferenciais nos coletivos, afinal, eles é que pagam parte da gratuidade que esses jovem usufruem. É uma questão de educação, e a educação começa em casa. Para esses mal-educados que não entendem fica a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

