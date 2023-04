As Dez Mais

Sexta-feira, 28 de abril de 2023.

A boa do dia: Governo do estado depositou os salários deste mês que já poderá ser sacado a partir de amanhã na rede bancária. Segundo o governador Riedel: “É pra todo mundo passar o feriado com o bolso cheio”.

2ª)

E já que o assunto é salário o aumento no salário-mínimo será de R$ 18 reais: dos atuais 1.302 para 1.320. O aumento é de 2,5%. Ainda não dá pra comer picanha, mas já é um começo.

3ª)

A “aliança informal” entre a prefeita Adriane Lopes com o deputado federal Vander Loubet, do PT, não tem nada de novidade ou assustador. Vander é um petista com trânsito em todas as áreas e o deputado federal que mais assiste aos municípios sul-mato-grossenses. Uma aliança limpa e proveitosa.

4ª)

Feriadão prolongado com muitas recomendações a quem vai viajar. As estradas vão estar com grandes movimentos e todo cuidado ‘é’ pouco. Devagar também é pressa. Antes de pegar a estrada verifique nível de óleo, pressão dos pneus e não esqueça os documentos.

5ª)

Como uma coisa puxa a outra, se você está pagando seu IPVA em parcelas é bom lembrar que a 4ª e última está vencendo. Não deixe de pagar para não ter problemas com a fiscalização na cidade ou nas estradas.

6ª)

O feriado prolongado já começou com um frio e brutal assassinato nesta manhã na Av. Bandeira, V. Carvalho. Programa “Boca do Povo” mostrou a dinâmica do assassinato e a gravação já está com a Homicídios. Até agora a vítima não foi identificada.

7ª)

Professores estão esperando uma proposta da prefeita para não entrar em greve. Através da ACP eles exigem atenção e negociação salarial urgente. Se esticar a corda é possível que tenhamos uma greve pela frente o que poderá impactar no ano letivo.

8ª)

Na política a queda de braço pela direção do “União Brasil”. O partido político mais rico da atualidade, vai ter amanhã uma definição final. A ex-deputada federal Rose Modesto aposta na eleição marcada para amanhã. O atual presidente do partido aposta que não haverá eleição. Pelo sim, pelo não, melhor aguardar o que poderá acontecer.

9ª)

E o técnico do “Timão” não durou duas partidas. Ele pediu “pra” sair. Pressões nas redes sociais e pessoal acusam Cuca por um crime de estupro que aconteceu há mais de 3 décadas, e ele, em nome da família, resolveu jogar a toalha até a borrasca passar “se” passar.

10ª)

Polícia Federal já em Dubai pra buscar o Thiago Brennand acusado de vários estupros, violência doméstica, tentativa de feminicídio e outras “cositas, más”. Ele vai comer uma “cana” pesada. Juristas calculam uma pena de no mínimo 30 anos. O ‘bate-e-volta’ vai ser feito em voo comercial.

Aluno que levou “joguinho” pra sala de aulas e foi advertido pela professora, contou pra mamãe que por sua vez foi à escola, pegou a professora pelos cabelos e surrou a Mestra. Isso mostra o quanto a falta de educação começa em casa. Depois quando cresce e a polícia mete o louco tem pais que ficam se perguntando “onde foi que errou na educação dos filhos”. Esses pais palermas merecem a nossa dupla-tripla chicotadas.

