As Dez Mais

Quarta-feira, 3 de maio de 2023.

Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa!

Em nome da BOCA DO POVO: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS

1ª)

A manhã começou carrancuda na Capital com chuvas esparsas. No judiciário a conversa é sobre o julgamento de Jamilzinho Name Filho que acontecerá dia 17 de julho a partir das 8 da manhã. É a 4ª vez que o julgamento é marcado. Das outras 3 vezes o júri não se realizou.

2ª)

A boa notícia agora é o depósito do pagamento do mês passado para os servidores públicos municipais ativos, inativos e aposentados. A prefeita Adriane Lopes confirmou o depósito dos salários para sexta-feira. O pagamento em dia reforça ainda mais a credibilidade da atual administração.

3ª)

Governo federal vai devolver 118 mil desviados dos cofres da Justiça Federal por Gedeão de Oliveira, diretor da Vara de Execução Penal. Ele foi condenado pelo desvio a 41 anos, 3 meses e 8 dias de cadeia. Como a sentença ainda não transitou em julgado o Gedeão continua livre, leve, solto e garganteando.

4ª)

Mas o assunto do primo do ex-juiz Odilon de Oliveira não para por aí. Outros lesados pelo Gedeão também estão com ações querendo a grana de volta, o que significa que: Se Gedeão for preso, vai entrar no cofre da cadeia e só sair no juízo final. D. Pascoalina Jacomel Franceli quer de volta dólares, euros e outras moedas que foram desviadas.

5ª)

O PDEMOS através do nosso amigo Sérgio Murilo está de “puppy love” com a senadora Soraya Tronicke. Quer atraí-la para o partido apostando na federação entre Podemos e PSDB em nível nacional. Soraya já está de boa. A alergia que a contaminou no final da semana passada já passou e ela está pronta pra outra.

6ª)

Rose Modesto assumiu a SUDECO – Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. A pasta tem 2,2 bilhões para o Centro-Oeste, mas essas cifras podem ser apenas hipotéticas porque dinheiro da SUDECO é – segundo muitos – igual a língua de formiga.

7ª)

Conversei nesta manhã com nosso querido vice-governador Barbosinha. Ele vai sair candidato ao Senado e formar uma dobradinha com o ex-governador Reinaldo Azambuja. Vai representar a região sul do estado repondo a falta do saudoso senador Rachid Saldanha Derzi.

8ª)

O ministro Alexandre Moraes, do STF, mandou fazer buscas na casa do ex-presidente Bolsonaro e determinou a prisão de 6 suspeitos de fraudarem registros de vacinação para que a “troupe” bolsonarista entrasse nos Estados Unidos. O ten.Cel. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente foi o principal alvo da operação.

9ª)

Desde sábado a Petrobras reduziu o preço do diesel para as distribuidoras em R$ 0,38 centavos por litro. O valor caiu de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro, mas até agora não chegou para os consumidores. O litro do diesel para a venda nas bombas, em média, está a R$ 3,05 o litro.

10ª)

Feriadão do Dia do Trabalho terminou com 56 mortes, 812 acidentes graves e 861 feridos. 5384 multas, por embriaguez e falta de cinto de segurança e 33 mil motoristas em alta velocidade. Teve moto flagrada a 211 km/h. Esse é o balanço simplificado da PRF.

Chicotadas do dia!

O falso médico boliviano Marcos de Souza Barbosa, 42, estava atuando no Hospital Municipal de Sidrolândia sem registro. Ele está sendo investigado pelo CRM – Conselho Regional de Medicina por prescrever altas doses de antibióticos para uma criança de 5 anos. O CRM apura a denúncia e pediu o afastamento do falso médico. Imaginem se fizessem o mesmo no setor de jornalismo? ia faltar cadeia… Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

Silas Fauzi de Oliveira; Gabriel: filho do deputado Cel. Davi/Ana Arminda; Vagner Santos: de Ribas do Rio Pardo; Cristóvão Alonso: da Cel. Antonino; Nilce Rocha da MV Comunicação; D. Ilda Molina, da Molina Modas; Ex-primeira-Dama Beth Puccinelli; Paula Maldonado; Marta Tannous; Márcia Scarabel; Wellington Cirino; Ely Freires; Rodrigo Pereira Mendonça; Elizabeth Puck; Marilene Neves; Ketthya Gutierres; Dyonathan Moares e José Luiz Maluf Braga.

Nossos bons e queridos amigos:

Eduardo Campos: prefeito de Ponta Porã; Zé da Viola; Dr. Gervásio Alves de Oliveira: advogado; D. Cleuza Goulart, viúva do saudoso Chiquinho do T.R.E; ;Sgt. Levy do Comando-Geral da PMMS; Marcelo Vieira: advogado; Ana Haberlandi: assessora do deputado Vander Loubet; Kiko: do TCE-MS; Ver. Clodoilson Pires; Fernando Martinelli: da JMDB; Profa. Elza Fernandes; Ver. Laudir Munaretto: presidente da Câmara de Dourados; Nosso querido Darlan Briato & familiares e Dra. Gisele Marques: advogada e ex-candidata a governadora pelo PT.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.