As dez Mais

O dia começou com um café da manhã no espaço gourmet da FM-101.9: eu e o senador Nelsinho Trad, que recebeu de Brasília o telefonema do Ministro Waldez Goes da Integração e Desenvolvimento Regional, confirmando a liberação de R$ 17 milhões para o MS, que será aplicado em vários projetos de prefeituras interioranas.

Amanhã (dia 5) tem entrevista “ao vivo” do governador Eduardo Riedel nos estúdios da FM-101.9. Formar-se-á uma rede de emissoras no interior para ouvir um balanço dos 100 dias de governo. Ao mesmo tempo vários colegas radialistas farão perguntas ao governador sobre suas cidades e regiões. Não percam.

Juiz Ariovaldo Nantes Correia da 1ª Vara de Direitos Difusos Coletivos e Individuais Homogêneos, multou a Dut’s Empreendimentos em R$ 450 mil reais por descumprir acordo com o MP realizando shows na Copa do Mundo. O valor deverá ser pago em 15 dias ou terão que nomear bens à penhora.

Reunião marcada com professores no auditório da Universidade Federal com professores deu “xabu”. Na hora agá, com mais de ‘quatrocentos’ presentes faltou energia e a Universidade não tem gerador. A festa não aconteceu.

O advogado Dr. José Roberto Rodrigues da Rosa declarou que seu cliente Gedeão de Oliveira, que deu um considerável desfalque quando diretor da Justiça Federal, lotado no gabinete do ex-juiz Odilon de Oliveira, não possui recursos para pagar o desfalque. Disse que Gedeão leva vida precária e trabalha atualmente com ‘marketing’ digital. Segundo o advogado quem deverá repor o dinheiro desviado será o governo federal que era o guardião dos valores.

Depois da intervenção do deputado federal Geraldo Resende MS vai receber mais de 600 unidades habitacionais do Programa Nacional de Habitação Rural. O anúncio foi feito pelo secretário nacional de Habitação Hamilton Almeida. Das 100 casas iniciais o montante foi para 600 unidades.

A Polícia Federal cumpre mandados contra traficantes de MS e em mais 7 outros estados. Os traficantes mantinham uma complexa rede q2ue se encarregava de enviar cocína para a Europa em contêineres de navios. As drogas saiam do Porto de Paranagua-Pr. A operação está denominada como “Dow Fall”.

Acusado de falsificar informações sobre vacinação contra Covid-19 para entrar nos Estados Unidos, a operação ordenada ontem pelo Ministro do STF Alexandre Moraes, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez o homem desabar e chorar feito criança. Bolsonaro está atacado por uma crise de ‘erizipela’ e o seu estado agravou com a crise.

Mesmo procurado pela Justiça brasileira o ex-deputado Tio Trutis tira uma “onda” se fotografando nas instalações da NASA, nos Estados Unidos, ironizando os memes populares que dizem “Agora a Nasa vêm”. Como os oficiais de Justiça não podem ir aos “States” Trutis e Família continuam em Washington D. C, aproveitando longas férias.

O deputado Luiz Ovando classificou a operação de ontem da Polícia Federal como “pirotecnia” a busca realizada ontem na casa de Bolsonaro. Para o deputado federal “a operação foi uma cortina de fumaça para esconder o fracasso do PL das “Fake News”. Ovando é conhecido como o deputado “fuso horário” que é seu único projeto conhecido da população.

Chicotadas do dia!

A Câmara Municipal de Inocência possui dois funcionários efetivos e 50 contratados. Essa discrepância por certo vai desaguar numa operação que poderá resultar em muito choro e ranger de dentes. O assunto finalmente chegou à Capital e merece providência imediatas. Ao mesmo tempo isso merece nossa dupla-tripla chicotadas.

