As dez Mais

Quarta-feira, 10 de maio de 2023.

Hoje é o Dia da Cozinheira!

Em nome da BOCA DOPOVO: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Ninguém acertou a Megasena de ontem. Prêmio acumulado para amanhã é de 45 milhões. É a chamada “Semana do Trabalhador” com tripla extração. Dezenas sorteadas ontem:1, 15, 16, 25, 32 e 36.

2ª)

Casa de vila no Santa Luzia explodiu ontem. O botijão vazou na válvula, o gás se espalhou pelo ambiente e acabou mandando a casa com telhado e tudo pelos ares. Se, você chegar em casa e sentir cheiro de gás, abra tudo e não acenda nada.

3ª)

O PL das “Fake News” na Assembleia Legislativa estadual passou pela CCJ e vai à segunda votação. O projeto é do deputado Pedro Kemp. O placar da aprovação foi apertado: 12 a 10.

4ª)

Caíram as exportações da carne bovina em nosso estado. Comparando o trimestre deste ano com o do ano passado a queda é de 21,94%. Diante das incertezas os pecuaristas estão mantendo o gado à pasto.

5ª)

Na chuva de ontem o Hospital S. Julião ficou isolado. A forte enxurrada derrubou parte de uma obra que custou 20 milhões, e se a Secretaria de Obras da Prefeitura não se apressar e tomar providências vai cair o resto.

6ª)

E atenção!

Ministério Público Federal denuncio os conselheiros Iran Coelho das Neves, Waldir Neves Barbosa e Ronaldo Chadid e mais 12 pessoas por crime de corrupção. O “trio” está monitorado por tornozeleira eletrônica desde 8 de dezembro.

7ª)

Passarinho me contou que diante da situação dos três Conselheiros, também chamados por “Três Tenores” – que nos perdoem os tenores – estão preparando para pedir aposentadoria bem no tipo: “Enquanto seu lobo não vem”. É aguardar pra conferir.

8ª)

Subiu ontem o tubulão de antena da NOVA-FM de Anastácio. Agora a emissora prepara a transferência da velha para a nova e moderníssima antena autoportante que atingirá 130 quilômetros de raio, podendo chegar o som a Campo Grande. A NOVA vai se classificar como uma das maiores emissoras interioranas deste estado.

9ª)

Sem fiscalização os taxistas legalizados de Campo Grande estão se vendo “apertados” com os clandestinos que chegam a audácia de oferecer serviços em locais de grande movimento como Santa Casa, rodoviária e outros locais. O setor está abandonado pela Agepan e quem paga imposto está literalmente “se danando” nas mãos daqueles que nada pagam.

10ª)

Em Dourados os professores acabam de conquistar o maior ganho salarial dos últimos 8 anos com a proposta do prefeito Allan Guedes. O aumento concedido foi de 18,86% no ano passado e mais 6% de reajuste neste ano. O acumulado soma 24%. Parabéns!

Chicotadas do dia!

Há vários meses tem pessoas internadas no Rosa Pedrossian. Um deles é um senhorzinho de 76 anos, que está no 6° andar. Está há 2 meses aguardando um ‘cateterismo’ e por conta da internação contraiu covid dentro do hospital. Os funcionários culpam o secretário de Saúde de não fazer o que precisa ser feito. Para essa crise na Saúde a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Valdeci Martins; Gleide Flores; Patrícia Manzione; Gabriela Rojas; Dr. Hafeife Hajj; Ronaldo Bueno de Castro; Josiene Mendes Dionísio; Tina Matos; Augusto Mendiola; Daiane Luz e Ilda Rodrigues.

Nossos bons e queridos amigos:

Cel. Valdir Ribeiro Acosta; Humberto Ferreira: Chefe de Gabinete da Prefeitura de R. Brilhante; Dora Ramos: da Ramal Propaganda; Fabiana Pacienci: da SAD; D. Francisca da Escola Alceu Viana; Humberto “Cotia”: do Tribunal de Contas; Dep. Federal Marcos Pollon; deputada estadual Lia Nogueira; Ver. Peteca: presidente da Câmara de Coxim; Marcos Baron: trazendo em Campo Grande o show de Roberto Carlos; Mary Lopes: cantora; Jean Fogaça: prefeito de Douradina e Elivando: taxista.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.