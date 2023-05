As Dez Mais

Quinta-feira, 11 de maio de 2023.

Hoje é Dia Nacional do Reggie!

Em nome da BOCA DO POVO: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O ministro Alexandre de Moraes mostrou ao Telegram “quem manda”. O aplicativo pensou que iria tocar o samba do crioulo doido no Brasil, mas sentiu que aqui as coisas são mais embaixo. Ameaçado de suspensão o aplicativo voltou atrás e afinou para o ministro.

2ª)

Ricardo Ayache se retirou de vez da política. Ontem ele passou o PSB para o ex-deputado Paulinho Duarte a quem caberá comandar o partido.

3ª)

Paulo Duarte é o mais cotado para a prefeitura de Corumbá onde fez uma administração eficiente e que deixou saudades. Além do mais, o PSB está de “olho” na prefeitura de Campo Grande.

4ª)

A PGR promete trabalhar rápido para colocar na cadeia os três “mosquiteiros”, desculpe: Conselheiros do Tribunal de Contas. Afastados por corrupção, um passarinho me contou que eles pretendem acelerar suas aposentadorias antes que “seu lobo não vem”.

5ª)

Aposentados os conselheiros acusados de corrupção vão ganhar seus polpudos salários, e mesmo que forem presos a família estará garantida com os R$ 45 mil mensais de salários que ficarão recebendo, bem do tipo: “Vão se os anéis, ficam-se os dedos”

6ª)

No futebol de ontem pelo Brasileirão: Palmeiras deu uma surra no Grêmio: 4 a 1; Fluminense bateu o Cruzeiro por 2 a 0. Hoje o Corinthians enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro; o Fortaleza pega o embalado S. Paulo.

7ª)

A chuva veio e levou a obra de acesso ao Hospital S. Julião que custou na administração de Marquinhos Trad R$ 20 milhões. O problema tem sido a falta de manutenção nas galerias de águas pluviais. Se consertarem o que se vê, mas deixarem aquilo que não se vê, sem manutenção, vai ser trocar “seis por meia dúzia”.

8ª)

Polícia Federal acabou de dar agora pela manhã um “baculejo” na casa de um pecuarista em Ponta Porã. O nome do visitado ainda está sendo guardado em segredo. A operação está relacionada ao tráfico de cocaína por helicóptero na fronteira.

9ª)

As cidades envolvidas hoje nas operações federais são: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e São Gabriel D’Oeste. Foram apreendidos 9 helicópteros e a apreensão de 2.750 quilos de cocaína. A operação conta com a participação da Senad do Paraguai.

10ª)

A direita se organiza para disputar a Prefeitura de Campo Grande. O deputado federal Marcos Pollon visitou o candidato Capitão Contar que depois da “tunda” que tomou como candidato a governador continua “descabriado” e sem rumo, e como dizia minha avó Maria Francelina: “Pra quem não sabe aonde ir, qualquer rumo serve”.

Chicotadas do dia!

Os ex-conselheiros Waldir Neves, Ronaldo Chadid e Iran Coelho das Nevesdizem que não estão “nem aí” para a pretensão da PGR em querer botá-los na “tranca”. Já estão com a vida feita e a “burra” cheia. Pra eles, daqui pra frente tudo é lucro. Essa turma desavergonhada merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

