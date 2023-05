As Dez Mais

Segunda-feira, 15 de maio de 2023.

Hoje é o Dia da Assistente Social.

1ª)

Cel. Renato dos anjos Garnes, Comandante-Geral da PMMS, esteve hoje em meu programa e falou sobre seu planejamento para uma PM que privilegie a tropa, inclusive sobre as necessidades para dar um atendimento rápido à população.

2ª)

Sucesso a 6ª Festa do Queijo no Distrito de Rochedinho. A FM-101.9 esteve por lá. Modão agradou geral. Adelaido Vila conseguiu reunir mais de 8 mil pessoas ao evento. Foi um sucesso.

3ª)

Final de semana a turma do Boca esteve reunida na chácara do amigo Josimar Palácio. Teve de costelão de fogo de chão a pescaria no Aquidauana. Pescados vários litros de “Velho Barreiro”. A comemoração foi pelos 19 anos de feliz matrimônio de Josimar & Carminda pelas Bodas de Água Marinha. Parabéns!

4ª)

MP pediu a condenação de Rafael Tavares. Desta vez ele virou réu por incitar discriminação e preconceito contra negros, gays e outras minorias. O Promotor Paulo César Zeni comparou o caso com o de Daniel Silveira.

5ª)

A Superintendente da SUDECO Rose Modesto vai começar pagar as emendas do senador Nelsinho Trad em poucos dias. Disposta a colaborar com MS, a ex-deputada Federal ganhou força no novo cargo pela rapidez e agilidade no atendimento.

6ª)

Acidente fatal ocorrido na noite de ontem na Av. Mato Grosso defronte a Dico’s matou na hora Angela Maria dos Santos Vieira, de 27 anos. O motorista estava embriagado e furou o sinal vermelho. O Jeta colidiu contra uma Tracker, perdeu a direção, bateu num muro e matou a jovem no local. Ele recusou fazer o teste do bafômetro e está preso.

7ª)

Segundo a FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, nestes 4 primeiros meses o metro quadrado da construção em Campo Grande foi o que mais valorizou num ranking de 50 cidades brasileiras. Quem aplicou em imóveis ganhou 5,82% na valorização. Campo Grande é 1° lugar em valorização no país.

8ª)

Está nascendo a Federação entre MDB e PSDB. A ministra do Planejamento Simone Tebet costura a possibilidade. André Puccinelli, considerado o “Medalhão do partido” não tem muitas saídas senão a de concordar, ajeitar sua turma e se dar por feliz, afinal, é como diz o velho ditado: “Em porta de político sem mandato nem o vento bate”.

9ª)

O PODEMOS deverá ser uma terceira força na federação entre o PSDB e o Cidadania. A proposta é do Nacional e amanhã tem nosso amigo Sérgio Murilo, presidente estadual do Podemos, vai estar no programa Boca do Povo. Aguardem.

10ª)

Marcos Pollon está se despontando como um fortíssimo candidato a prefeito de Campo Grande. O Capitão Contar não quer nem saber de política depois da traulitada que tomou de Eduardo Riedel na disputa ao governo do estado.

Chicotadas do dia!

Um barbeiro de Campo Grande organizou workshop com um renomado barbeiro de projeção nacional chamado Spadone, para uma aula sobre cortes de cabelos nesta Capital. Acontece que nem o Spadone sabia do evento. Os inscritos pediram o dinheiro de volta e dizem que o barbeiro não devolveu o arrecadado. Os prejudicados prometem ir à DECON denunciar o calote. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Ex-governador Reinaldo Azambuja; Lourdes Jallad; Fotógrafo Alexis Prappas; Dr. Fábio Colagrossi; Nedina dos Santos Pereira; Raquel Borges; Cauê Bueno; Claudia quadros; Marcelo Karmouche; Almir Cantero; Eneide Lima; Keila Matiolli; Kemili Samara Peralta Palácio; Everton Falcão; Nilza Camilia e Benedito Silva.

Nossos bons e queridos amigos:

Gislaine Marques Nogueira Silva: gerente do Sicredi/Afonso Pena; Pra. Gil de Jesus; Odilon Neto: Presidente da Agereg; Profa. Gisele Dantas; Márcio Podolski: Corretor de Imóveis; Sgt. Levi: do Comando-Geral da PMMS; Ariane Tavares: advogada; Urandir Fernandes: do Eco Sistema Dakila em Corguinho-MS; Dra Ticiane Contis: delegada da Polícia Civil; Ver. Laudir Munaretto: pres. Câmara de Dourados-MS e Carlos Coimbra do HU.

