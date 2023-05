As Dez Mais

Terça-feira, 16 de maio de 2023.

Hoje é Dia do Gari!



AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O dia começou com notícias desencontradas de uma reunião política de ontem no apartamento da ministra do Planejamento Simone Tebet. A conversa girou em torno de uma aliança MDB/PSDB.

2ª)

A ideia é trabalhar nas eleições municipais de 2024 nas 79 cidades de MS evitando agressões e criando uma política forte, próspera e capaz de realizar o sonho de prosperidade do nosso estado. Simone Tebet assinalou que: “Um país tão rico como o nosso não justifica ter um povo tão pobre”.

3ª)

Conversei ontem com o ex-governador André Puccinelli (MDB) e ele foi categórico em desmentir as notícias sobre benesses para seu filho Andrezinho e sua filha Denise. tudo mentiras, ou como se diz modernamente: “Tudo fake”.

4ª)

Entrevistei na manhã de hoje o deputado estadual Junior Mochi que contou sobre a reunião de ontem no apartamento de Simone Tebet, e disse que a aliança PSDB/MDB tende a prosperar no caminho do entendimento e progresso que o MS precisa.

5ª)

No MDB ainda existem resistências quando a aliança que está sendo costurada. Tem “medalhões” no partido que se melindram tão facilmente que requer muito jeitinho para que a aliança seja costurada a fim de que não se esgarce.

6ª)

Passarinho me contou que quem está trabalhando a aliança MDB/PSDB é o governador Eduardo Riedel e os ex-governadores Reinaldo Azambuja e André Puccinelli. A idéia é excelente. Falta combinar com os eleitores.

7ª)

Se você deseja concorrer para Conselheiro Tutelar atenção: A inscrição que terminaria na sexta-feira passada foi prorrogada para 31 deste mês. Corra, se inscreva e entregue todos os documentos exigidos. Até agora são 232 inscritos.

8ª)

Hoje tem jogão de bola pelas ‘oitavas’ da Copa do Brasil. No Maracanã duelo entre Flamengo e Fluminense. O clássico Fla-Flu promete. O jogo vai movimentar as duas grandes torcidas. Não percam.

9ª)

A polícia prendeu um “serial” que estuprava mulheres que saiam de suas casas para o trabalho. Ele agia no Jardim das Macaúbas. Tem 23 anos e já estava monitorado por ‘tornozeleira eletrônica’ em razão de crime semelhante. Desta vez ele dançou de vez. É como dizia a Tia Laura: Preso, presumido. Você diz que escapa, mas eu duvido!”.

10ª)

A prefeita Adriane Lopes vai dar uma mexida e tanto na alta cúpula da sua administração. Passarinho me contou que Mário César, Sandro Benites e Paulo Fernandes vão sair. Outros nomes ditos “mais eficientes” serão escalados para seus lugares. Adriane quer velocidade nas pastas e uma administração próxima do povo.

E ATENÇÃO!

Chicotadas do dia!

Finalmente uma providência efetiva na Petrobrás. O presidente Lula, cansado de reclamações, impôs uma nova política para o diesel e a gasolina sem ‘atrelação’ ao dólar. Os reajustes não mais dependerão do mercado externo. Como dizia minha avó Maria Francelina: Demorô!.

Para aquela política de preços queestá dando seus últimos suspiros a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

