As Dez Mais

Mudança na política de preços da Petrobrás faz o preço da gasolina, diesel e GLP despencar. A gasolina caiu 40 centavos por litro. O diesel caiu 44 centavos, O GLP despencou mais de 21,3% para botijão de 13 quilos.

2ª)

Deputados aprovaram por unanimidade o projeto que dará o nome de Anderson Barão para a Medalha do Mérito da Juventude que será concedida anualmente na 4ª semana de setembro quando se comemoração à Semana Estadual da Juventude. O projeto é do deputado Jamilson Name.

3ª)

Passarinho me contou que o tempo ficou ‘prá lá de quente’ lá pras bandas da Governadoria. Discussão teria sido entre Sérgio de Paula e o deputado Caravina. A ciumeira teria tomado o lugar da razão. Dizem que surgiu até conversa para que o ofendido tomasse o caminho de volta para a Assembleia.

4ª)

Enquanto isso tem: gente triste, gente alegre e gente limpando gavetas lá pras bandas da Prefeitura de Campo Grande. O vereador Tabosa aproveitou a ocasião para adicionar sua ‘pitadinha de pimenta’ na farofa que já estava “pra lá de quente”.

5ª)

Falando em Tabosa o vereador da oposição chegou a insinuar, que no meio dos marcados para a demissão, tem gente que “se brincar” vai responder por assédio sexual.

6ª)

Entre os ‘marcados para a demissão’ comenta-se que um deles seria concunhado do ex-prefeito e lotado no setor de tecnologia. Pelo sim, pelo não, ninguém respondeu ‘nadica de nada’ sobre nossas indagações, ficando valendo a máxima que diz: “Onde há fumaça há fogo”.

7ª)

O “Dia D” que vai acontecer dia 27 nesta Capital vai mostrar ao povo o quanto os impostos roubam dos contribuintes o poder de compra. O litro da gasolina será vendido a R$ 3,99. Serão expostos à venda 10 mil litros com limite de 25 litros por cliente com compra máxima de R$ 100 reais. A venda será no Posto Taurus da Costa e Silva a partir das 7:30h.

8ª)

A luta do deputado Rafael Tavares finalmente está dando seu último suspiro. Ele poderá ter seu mandato cassado definitivamente. A luta para sobrevivência chegou ao TSE. Se não reverter a decisão Rafael está fora. Como diz o Galvão Bueno: (Acaboouu!)

9ª)

Veículo da Prefeitura de Jaraguari filmado por alguém está nas redes sociais botando fogo no parquinho. Um “garanhão” da administração alisa uma mulher que estava sentada no seu colo. Na cidade a coisa está pipocando. O prefeito disse que irá demitir o jovem que é seu Secretário de Finanças, e nós aqui: só assistindo a ‘bagaça’ de binóculos e pincinês.

10ª)

Professores da REME terão quase 22% de reajuste de salários anunciou a ACP depois de reunião com os vereadores professores Riverton, Juari Valdir Gomes. A notícia é excelente, mas falta marcar a data para que o aumento possa começar valer.

As chicotadas do dia!

Você sabia que o Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes que são turistas do mundo inteiro? Uma cidade futurística com arquitetura fantástica. Por iniciativa de Urandir Fernandes o nome de MS está no mundo. Um trabalho que merece aplausos. A cidade de Zigurats está localizada em Corguinho-MS. Maiores informações no site ‘cidadezigurats.com.br’ e nas redes sociais @dákilapesquisas.

Denúncia contra empreendedor Rubinho Saad: Pegou a grana dos investidores, prometeu construir um shopping no centro desta Capital, comprou a área, não fez nada e sumiu com a grana dos que apostaram na seriedade do negócio. O primeiro shopping feito por ele na Calógeras com a 26 de agosto também deu “xabu”. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

