As Dez Mais

Terça-feira, 30 de maio de 2023.

Hoje é o Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Comerciantes estão chiando. O mês de maio foi fraco. As lojas faturaram abaixo do esperado. Muitos não sabem como vão pagar as contas. Quem disser o contrário está mentindo.

2ª)

A ANL ENERGIA LIMPA deu um ‘trança-pé’ na Arquidiocese da Campo Grande. O contrato foi fassinado por Dom Dimas Lara. O golpe da empresa chega a quase 12 milhões. Dom Dimas quer que cada paróquia arrecade pelo menos 100 mil para ajudar pagar a dívida contraída com o Sicredi.

3ª)

A juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna, da 4ª Criminal concedeu liberdade ao ex-diretor do Hospital Regional e médico ginecologista Dr. Salvador Walter Lopes de Arruda denunciado por pacientes por importunação sexual e erro médico.

4ª)

O idoso Antônio Ricardo Cantarin, de 64 anos, que foi feito “picadinho” pela própria esposa em Selvíria, foi acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos em agosto de 2020. Há dois anos ele perturbava e bolinava a criança.

5ª)

Já estão preparando a chamada “cama de gato” para o candidato à presidência municipal do MDB municipal Dr. Djalma Santana. A “velha guarda dos caciques” resolveram manter o partido em suas mãos. Ontem o vereador Jamal Salém disse que resolveu disputar o cargo. A cacicagem luta para não perder seus privilégios.

…………………………

……………………….

6ª)

Lula recebeu o ditador Nicolás Maduro em Brasília, reabrindo o diálogo com a Venezuela. O Brasil reabre o diálogo e a integração com um dos maiores produtores de petróleo mundiais e precisa disso para que a Petrobras prospecte poços de petróleo na foz do Rio Amazonas.

7ª)

A Procuradoria Geral da República quer prorrogar o afastamento de Waldir Neves, Iran Coelho das Neves e Ronaldo Chadid por mais um ano. Eles foram denunciados por crimes contra o erário público e suspeita de corrupção. A notícia está na 1ª Página de hoje do Correio do Estado.

8ª)

Quinta-feira a gasolina voltará a subir 30 centavos o litro em MS. Com o novo adicional o litro deverá romper novamente a barreira dos 5 reais devido a mudança na cobrança do ICMS. Preparem os bolsos.

9ª)

Novamente a estrela do ex-senador Delcídio do Amaral voltou a brilhar. Ele vai presidir o “Mais Brasil” que nascerá da fusão do Patriota com o PTB. A homologação do novo partido já chegou na Procuradoria Geral da República.

10ª)

Anulada a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha que em 2020 foi condenado a 20 anos de cadeia devido a um processo da Lava Jato. Concluiu-se que a Justiça Federal não tinha competência para julgar o caso.

Em Camapuã o vereador Ronie Sandro Rezende Gonçalves, do MDB, experimentou a fúria da ‘ex’. Embriagada e armada de faca ela invadiu a casa dele e tentou matá-lo. Ele escapou da morte por um triz. A ex, despeitada, embriagada e violenta queria aperitivar-lhe o ‘fígado’. Ele passou por atendimento de urgência e pediu ‘medida protetiva’. Violência doméstica não acontece apenas do homem contra mulher. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

