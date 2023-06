As Dez Mais

Quinta-feira, 01 de junho de 2023.

Hoje é Dia da Imprensa.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Manhã começou com entrevista do presidente do TCE-MS Jérson Domingos falando sobre a vistoria feita por 11 técnicos no sistema de saúde da Capital. A entrevista repercutiu e vai resultar em providências. Parabéns!

2ª)

VIVA SONORA, 35 ANOS! Anota aí na sua agenda: Hoje: show com Henrique e Diego; amanhã vai ter o Bonde do Forró; Sábado é o aniversário da cidade e showzaço com João Neto e Frederico. Todos os dias têm a animação com a Banda Santa Mônica. Shows, Rodeios em Touros, Exposição, Praça de Alimentação, Brinquedos e muito mais. Visite Sonora.

3ª)

Campanha de ontem para a compra de quimonos para os alunos de Karatê da Avivad de Aquidauana rendeu em 16 minutos 6.567,73. Vai dar para uniformizar todo mundo. Obrigado aos colaboradores.

4ª)

Mega esquema de segurança preparado para a vinda de Jamilzinho Name filho, Marcelo Rios e Vladenilson Daniel Olmedo. Eles serão julgados pelo assassinato do acadêmico de Direito Matheus Coutinho. O julgamento começa dia 17 de julho as 8 da manhã no Fórum desta Comarca.

5ª)

Megasena de ontem sem acertador. Dezenas sorteadas: 14, 26, 34, 54, 56 e 58. Prêmio acumulado para sábado: 56 milhões de reais.

Você sabia que o Ecosistema "Dákila" cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes?. Turistas do mundo inteiro estão vindo conhecer a futurística arquitetura da cidade mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats está em Corguinho-MS.

6ª)

Se o Senado não emendar o PL490/07 do “Marco Temporal” 26 terras indígenas que estão regularizadas podem acabar e outras 34 terras reivindicadas vão ficar na vontade. A indiarada está em “pé-de-guerra”.

7ª)

A legalização de moradias que ainda não foram escrituradas por falta de dinheiro vai criar um clima de segurança ainda inexistente na Capital e no interior. O TJMS vai tocar num ponto nevrálgico social que precisa e carece providências. Parabéns!

8ª)

Precisamos tirar MS da feia estatística da maior taxa de feminicídios do Brasil. Dos 59 casos registrados neste ano em 96,6% as vítimas não tinham medida protetiva.

9ª)

Concluído ontem o julgamento do ex-presidente Fernando Color no STF. Ele ‘pegou’ 8 anos e 10 meses de cadeia em regime inicial fechado.

10ª)

Hoje é o Dia “D” para a prefeita Adriane Lopes e seu marido deputado Lídio Lopes. As 18 horas no Estoril eles assinam com o Partido progressista com as presenças da senadora Tereza Cristina e do presidente Nacional do partido Ciro Nogueira. Compareçam e prestigiem.

As chicotadas do dia!

Inacreditável um bisavô ensinando e fazendo sacanagem com seu bisneto de 8 anos. Esse senvergonha merece cadeia grossa. Ele já respondeu no passado pelo mesmo crime. Como dizia a minha Tia Laura: “O lobo perde o pelo, mas não perde o costume”. Esse merece cana grossa. Já vai levar ‘de graça’ no lombo as nossas duplas-triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes de hoje:

Minha querida amiguinha Isabely Palácio: 6 anos; Nosso querido Adaltro Albineli, ouvindo as 10 Mais no RGS; Senadora Soraya Tronicke; Vilma Gutierres Leite; Ione Albuquerque; Graciela Okumoto; Neide Maia; Lile Correia: da Líder FM em Ponta Porã; Katarina Arakaki e Karina Sabrina.

Nossos bons e queridos amigos:

Marco Aurélio; Verônica: Podóloga; Ver. Beto Avelar: Fernando da Anunciação: Sindicalista; Alessandra: da Comunicação do TCE-MS; Walter Jr. da Santo Show Eventos; Valdemar assessor da prefeita Vanda Camilo, de Sidrolândia; Sirena e Edson da ACPD; Carlinhos Abreu Filho: da Bradesco Seguros; Ver. Rogério Rhor: de S. G. D’Oeste.

