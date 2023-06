As Dez Mais

Sexta-feira, 02 de junho de 2023.

A entrada triunfal da prefeita Adriane Lopes no PP mexeu na política da Capital. O público foi calculado em mais de ‘duas’ mil pessoas. Os presentes foram convidados e não foi usado o artifício de engarrafar a solenidade.

Presenças importantes como da senadora Tereza Cristina, do presidente Nacional do Partido Progressista Ciro Nogueira, vereadores da base aliada, o presidente da Assembleia Gerson Claro e outros.

A filiação do deputado Lídio Lopes reforçou ainda mais a bancada progressista na Assembleia. O peso de Adriane e Lídio o Progressista comandará 52% do eleitorado de Mato Grosso do Sul.

Entusiasmado com o grande público o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira aproveitou o embalo e lançou a ex-ministra e senadora Tereza Cristina para a Presidência da República. Ciro teme que o TSE julgue ação dia 13 tornando Bolsonaro inelegível.

O PT resolveu botar as ‘manguinhas’ de fora e vai disputar a prefeitura de Campo Grande. Nomes que o partido tem: Camila Jara, Pedro Kemp e Zeca do PT.

O deputado federal Marcos Pollon criticou a MP que cria vários ministérios para acomodar aliados e usar cargos como ‘cabide de empregos’. Ele votou contra o projeto, porém a maioria votou a favor de mais ministérios.

Deputado Junior Mochi lançou um projeto de lei criando o ‘slogan’: MS, O ESTADO DO PANTANAL!. A ideia é usar o slogan em peças publicitárias e não o de mudar o nome do estado como alguns quiseram insinuar nas redes sociais. O slogan é forte, esclarecedor e carismático. Aprovado! (tec:bater o carimbo)

Agora é possível que a mulher obtenha “medida protetiva” sem a obrigatoriedade de registrar “boletim de ocorrência”. Só neste ano já foram emitidas 4 mil medidas. Apesar do MS liderar o ‘ranking’ de feminicídio no Brasil, está sendo emitida uma “medida protetiva” por hora.

O TJMS “cortou” as asinhas do juiz Ariovaldo Nantes Correia de 1ª Instância. O desembargador Marcelo Rasslan entendeu que o juiz estaria retirando as empreiteiras da investigação da ‘Lama Asfáltica’. Em março foram excluídas do processo: A Proteco, Instituto Ícone, PSG Tecnologia, Grafica Alvorada, Congeo-Construções e Mirched Jaffar.

Em Ribas do Rio Pardo, depois de ônibus escolar circulando com a porta escorada por cabo de vassoura, superlotação de alunos e aluno sendo ejetado de dentro para fora de ônibus, a mais nova é o transporte de alunos da zona rural por caminhão ‘pau-de-arara’. Isso merece uma blitz do Tribunal de Contas e a adoção de providências urgentes.

A procuradora Carla Fleury de Souza, do MP de Goiás, reclamou do salário “miserável” que os novos procuradores estarão recebendo: R$ 28 mil por mês, fora penduricalhos. Ela disse receber mensalmente 40 mil líquidos e que isso ela gasta tudo em brincos, pulseiras e sapatos. Segundo ela o salário é baixo e não condiz com a responsabilidade. Ouçam o que ela disse (gravação). Isso merece a nossa tripla-tripla chicotadas.

