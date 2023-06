As Dez Mais

Quarta-feira, 14 de junho de 2023.

Hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A DERF tirou de circulação o ladrão “Boca-Murcha” também conhecido pela alcunha de “Alemão” ele sozinho fez um arrastão na Bom Pastor. Arrombou mais de 30 carros e roubou uma mochila rastreada. A PM foi na porta dele e com medo ele desovou o roubo numa rodovia, sendo preso com a boca “murcha” na botija.

2ª)

Como diz o velho sábio Monsieur Vilalbá, de Jardim: “A mentira vira bicho e come o dono”. Donald Trump confessou que na presidência queria invadir a Venezuela e tomar todo o petróleo dos vizinhos a preço de banana. Não deu certo, mas ficou a intenção e o mau-exemplo daquele ex presidente mau-caráter.

3ª)

Identificados como Ieda Maria Martinelli, 54 anos, e Alisson Antonio Molinari, 28 anos, as vítimas do acidente envolvendo uma Fiat Toro e duas carretas, na BR-163, em Eldorado. Católicos fervorosos eles estavam indo a Fátima do Sul na posse do Pe. Pierre.

4ª)

No acidente com ônibus da Andorinha próximo a S. Gabriel D’Oeste, o Bombeiro Militar Willian Eugênio do Nascimento (24 anos), foi se proteger e acabou tendo a mão amputada na Santa Casa de Campo Grande. Uma passageira morreu e seis passageiros estão internados em estado grave. O ônibus de dois andares estava em alta velocidade e o motorista provavelmente cansado.

5ª)

O ex-ministro Delfim Neto, um crítico mordaz da ginástica – assim como eu – disse que “o coração é um músculo feito para pulsar 1 trilhão, 432 bilhões, 729 milhões, 226 mil vezes. Depois disso ele “pifa” e quem faz ginástica gasta impulsos a mais do órgão abreviando a vida. Finalizou dizendo: “Nunca vi um atleta de alto rendimento morrer de velho”. Delfim é o meu guru!

………………………..

O Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística arquitetura da Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats se localiza em Corguinho-MS. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

……………………….

6ª)

Marcos Pollon ganhou o comando do PL de Bolsonaro no MS. Ele e o deputado federal Rodolfo Nogueira – o gordinho do capitão – vão jogar pesado para lançar candidato e brigar pela prefeitura de Campo Grande. A ordem do presidente nacional do PL é “ganhar ou ganhar”.

7ª)

Em Ponta Porã temperatura foi de 2 graus e a sensação térmica foi de “menos três”. Murtinho 11 graus. Campo Grande e Dourados 9 graus. Três Lagoas: 14 graus. Cassilândia: 16; Mundo Novo 10 graus. Corumbá 9 graus. Miranda: 11 graus com chuva; Bonito, Bodoquena, Jardim, Bandeirantes, Rochedo, S. Gabriel e Sidrolândia: 9 graus; Pedro Gomes: 12 graus. É o inverno.

8ª)

Em Campo Grande tem muita, mas muita gente sentindo saudades da D. Tereza Name. Nessas épocas ela passava a mão em cobertores e saia à procura de pessoas desvalidas agasalhando-os com sua bondade. Tereza está doente e os que dela dependiam estão órfãos.

9ª)

Passarinho me contou que o conselheiro afastado por corrupção Waldir Neves está com tudo à venda. Sua Pousada em Bonito está bloqueada. Seu casarão no Dhama está à venda. Um corretor me disse que “Só maluco pra comprar esses negócios que estão enrolados com a Justiça Federal”. Dizem que se ele e seus ‘colegas’ se forem mesmo demitidos s bem do serviço público vão ficar apenas com a aposentadoria do INSS: 6 mil.

10ª)

Um golpista montou um perfil falso com o nome da senadora Tereza Cristina e está derrubando a praça, pedindo dinheiro pra “seu” Raimundo e todo mundo em nome da senadora que está “doidinha” pra por a mão nesses malandros. Além da Polícia Civial e da Federal a polícia do Senado está cassando os falsários.

As chicotadas do dia!

O antigo Surian virou uma “batata quente” nas mãos da atual prefeita. Ela não sabe por onde começar. Ninguém sabe o que fazer daquela estrutura. O secretário de Obras “nem sabe onde fica”. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia”.

Aniversariantes de hoje:

O nosso “carnêt social” – a página elegante da cidade!

Lucilene Dudu; Dr. Cristopher Pinho Scapinelli: advogado; Melissa Ayache; Dra. Irma Anzoategui; Marcos Asper; Zulaê Ramos Freitas; Vera Botelho e Elizeu Pacheco.

Nossos bons e queridos amigos:

Dr. Antenor: Delegado de Polícia de Terenos; Nossa querida ouvinte Fran; Cleverson Duarte: da Ciclo Reis; Elis de Chileno da Conveniência do Gaeta; Deputados estaduais: Zé Teixeira, Roberto Hashioka: Junior Mochi; Lídio Lopes; Antônio Vaz e Gerson Claro; Vereadores: Edu Miranda; Dr. Jamal; Papi; Prof. André Luiz; Ronilço Guerreiro; Prof. Juari; Claudinho Serra e nosso querido Sylvio Pitu.

