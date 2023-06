As Dez Mais

Quinta-feira, 15 de junho de 2023.

Hoje é Dia Mundial de Combate à Violência Contra o Idoso.

Em nome do BDM o seu dinheiro digital está no “Ar”:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O dia começa com muito frio em todo o MS e a alegria do amigo Sebastião Santana – o Tião do Petisco – sendo eleito para presidir a Associação da Mata do Jacinto. Sua vice Priscila Queirós, deram uma “lavada” nos adversários. Parabéns!

2ª)

PF fazendo hoje a Operação “Finan’ que investiga um esquema fraudulento de financiamento de veículos em nossa Capital. Um suspeito de comandar o “esquema” já caiu no grampo. Os veículos fraudados eram transformados em “Bobis” causando prejuízo memorável às instituições financeiras.

3ª)

A “Febre Maculosa” já contaminou no Brasil 49 pessoas e matou 6. Felizmente aqui no MS nenhum registro da doença. Por enquanto não há nada a temer. A febre existe em duas versões: leve e grave sendo transmitida pelo “carrapato estrela” sendo a capivara seu principal hospedeiro.

4ª)

Gaeco deflagrou nesta manhã em Campo Grande a “Operação Cascalhos de Areia” que investiga um grupo criminoso que fraudava contratos de ruas não pavimentadas e locação de maquinários. O valor da fraude é estimado em 300 milhões de reais. 19 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Fala-se que os investigadores estiveram na Secretaria de Obras da Prefeitura de Campo Grande.

5ª)

A empresa que construiu os apartamentos invadidos de onde se originou o famoso “Carandiru” entrou na Justiça pedindo o despejo imediato de todos os invasores e a retomada imediata dos apartamentos que foram transformados em esconderijos e abrigos de ladrões e malfeitores na Mata do Jacinto.

O Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística arquitetura da Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats se localiza em Corguinho-MS. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

6ª)

Preocupado em ser traído em nosso estado o ex-presidente Jair Bolsonaro assumiu o controle do PL no MS para evitar surpresas desagradáveis. Bolsonaro está com medo de “trairagem” por isso mandou tirar o deputado Rodolfo Nogueira e para seu lugar nomeou o deputado federal Marcos Pollon.

7ª)

Pela primeira vez em muitos anos os motores a diesel estão perdendo para os movidos a gasolina e os de gasolina para os movidos a álcool. Os preços do diesel não mais compensam inclusive para caminhonetes. O país entrou na “Era” dos “Flex”. Além disso o Governo do MS passou a incentivar o uso do GNV com inúmeras vantagens. É a luta pela energia barata que ninguém pode dizer onde isso deverá parar.

8ª)

Em Corumbá a prefeitura da cidade vai pagar 17 milhões para que uma empresa corte a grama da cidade e faça manutenção preventiva das vias públicas. O novo serviço está dando o maior “tititi” na cidade. Estamos de olho.

9ª)

Anunciada a maior renovação de frota de ônibus coletivos em nossa Capital. Serão entregues 71 novos ônibus para atender a população. Dos 473 ônibus “sucatões” existentes, os novos ônibus representam apenas a pequena parcela de 15% do material rodante. Isso é uma pouca-vergonha.

10ª)

Megasena acumulou novamente. No sorteio de ontem saíram as seguintes dezenas: 03, 08, 34, 40, 44 e 55. Quina teve 54 acertadores que vão receber mais de 74 mil reais e a quadra 4.682 ganhadores que vão receber 1.224 reais cada. Prêmio de sábado estimado em 51 milhões de reais.

As chicotadas do dia!

SISEP foi visitada pelo GAECO na manhã de hoje. Estão levantando possíveis fraudes da gestão Marquinhos Trad. A operação foi batizada por “Cascalhos de Areia”. O desvio investigado é de 300 milhões em contratos fraudulentos e aluguéis de maquinários. Passarinho me contou que é tudo falácia. Pelo sim, pelo não, fica a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes de hoje:

O nosso “carnet social”:

Dra. Corini Maljaars; Adão da Graça; Dra. Ana Carolina Xavier; Alessandra Duailibi; Milda Mandetta; Lucineide Borges; Ivanete Gomes e Lauro Camilo.

Nossos bons e queridos amigos:

Jari Castro e esposa Ana Cristina; Cláudio Soler: empresário; Flávio Santana: Arquiteto; Saul: da SAJ clube de Benefícios; Alexandre da Expresso Queiroz; Ângelo Guerreiro: prefeito de Três Lagoas que comemora amanhã 108 anos; Dr. César Quintas Guimarães que retornou ontem de Londres/Inglaterra e Átila Eugênio do Globo Esporte da TV-Morena.

Estaremos amanhã!

Um abraço!

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.