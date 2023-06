As Dez Mais

Terça-feira, 20 de junho de 2023.

Hoje é Dia do Vigilante.

Em nome do BDM o seu dinheiro digital está no “Ar”:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Amanhã – dia 21 – começa oficialmente o inverno no Hemisfério Sul. A nova estação dá as caras às 11:58 e vai ficar por aqui até dia 23 de setembro às 3h50 minutos. Está previsto um inverno chuvoso, mas não tão frio como agora.

2ª)

O governo do estado arrecadou mais de 127 mil peças de agasalhos com a campanha “Seu abraço Aquece” encabeçada pela primeira-dama Monica Riedel. Beneficiadas mais de 300 instituições sociais em todo estado.

3º)

O Jeep Club está arrecadando agasalhos e cobertores até sexta-feira. Os pontos de arrecadações: Supermercados Paraná e Pinheiro Madeiras em horário comercial e nos altos da Afonso Pena todos os dias das 19:00 às 21:00 horas. Contato pelo Telefone 67-9 9. 912-68.36.

4ª)

Expedição de magnatas para ver os destroços do Titanic deu problema. O submersível está desaparecido. O passeio custou 250 mil dólares por pessoa. Dois tripulantes e três turistas estão no minissubmarino. Um bilionário inglês, um multimilionário paquistanês e seu filho são os turistas. O submersível tem autonomia de 96 horas de oxigênio e mais de 48 horas já se passaram.

5ª)

A JR Comércio e Serviços do “queijeiro” Adir Paulino, investigado na Operação “Cascalhos de Areia” alugou 7 veículos de passeio para a administração do ex-prefeito Marcos Trad. Os veículos custaram 862 mil reais que daria para comprar 14 veículos novos nos preços atuais. Essa turma merece uma “sapatada’ na cara.

…………………………

O Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística arquitetura da Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats se localiza em Corguinho-MS. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

……………………….

6ª)

Governo do MS nomeou hoje Cris Duarte, ex-candidata do PSOL à prefeitura de Campo Grande em 2020. Esse foi o resultado da briga entre Marcelo Miranda contra Max Freitas, exonerado dias atrás.

7ª)

Continuam azedando as “coisas” para uma turminha ‘danada’ pega na Operação “Cascalhos de Areia”. Desta vez investigadores foram no endereço das empresas investigadas e constataram que num deles só havia um terreno baldio…

8ª)

MS figura como o ‘quinto’ estado brasileiro com mais mortes no trânsito causadas por motoristas embriagados. Segundo o CISA em 2021 foram 7,8 vítimas por 100 mil habitantes no MS. Isso é uma vergonha.

9ª)

A Câmara de Bela Vista aprovou ontem projeto de financiamento de 30 milhões de reais que irá garantir o maior pacote de obras que aquela cidade já viu. O empréstimo foi aprovado por 8 a 1..

10ª)

O juiz Aldo Ferreira da Silva Junior foi inocentado por crime de sonegação, porém continua respondendo pelos crimes de corrupção, peculato e venda de sentenças. Ele está aposentado e recebendo salário. Isso é uma vergonha.

Em nome do BDM: o seu dinheiro digital vem aí…

As chicotadas do dia!

Deputado estadual Rafael Tavares, que luta pela manutenção do seu mandato, voltou a “causar” na Assembleia Legislativa ao propor um PL para criar um roteiro de clubes de tiro em nosso estado para que os filiados possam se desestressar com o chamado exercício da ‘tirotepapia’. Esse merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes de hoje: O nosso “carnet social”:

Dra. Silene Anache Borges: Odontóloga; Neide Maria Dos Santos Costa; Ailton Ferreira; Rosana Lima; Élida Rodrigues; Elis Balberde; Suelma Pinheiro e Samuca Souza.

Nossos bons e queridos amigos:

Faustino da Silva: Guarda Belo da Mata Do Jacinto; Dep. Estadual Coronel Davi; Secretário de Governo Pedro Caravina; Empresário Breno Moura; Prefeito Gustavo Sprotte, de Bandeirantes e Prefeito Marquinhos, de Vicentina: as duas cidades aniversariam hoje; Dra. Fernanda Nunes e Luma Lima: assessora do dep. Pedro Kemp.

BDM: o seu dinheiro digital saúda a todos.!

Estaremos amanhã!

Um abraço!

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.