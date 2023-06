As Dez Mais

uarta-feira, 21 de junho de 2023.

Hoje é o inicio do inverno.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O TJMS adiou pela segunda vez a decisão sobre a ex-deputada Rose Modesto. A questão é se ela teria descumprido Ordem judicial quando o então desembargador José Marcos de Brito cancelou a eleição do União Brasil. Rose alega que não sabia da decisão e realizou a eleição que segue sem efeito.

2ª)

Foram ouvidos ruídos do submarino que desapareceu no oceano e que levaria visitantes aos destroços do Titanic. Ruídos com intervalos a cada 30 minutos foram registrados por sonda de avião canadense. O oxigênio que era para 96 horas estima-se que deverá acabar em no máximo 14 horas depois disso os tripulantes morrerão inapelavelmente.

3º)

A soldado da PM Cássia Silva Machado (31) que se suicidou ontem na estrada da Gameleira matou o marido, o cabo da PM Jorge augusto Rivarola Saito (36) em Presidente Epitácio-SP, onde ele estava morando. Ele estava destacado em Bataguassu. Os corpos serão sepultados hoje. É o terceiro caso de mulher soldado matando marido em MS.

4ª)

O PT bateu o martelo para 2024 na eleição municipal de Campo Grande. Dois nomes estão aprovados para concorrer: Zeca do PT ou a advogada Gisele Marques, ex-candidata a governadora na eleição estadual passada. Gisele está com um cacife político alto por ter vencido o ex-prefeito Marquinhos Trad nas urnas na eleição para governador.

5ª)

Não é verdade que o prefeito de Bela Vista Reinaldo Piti tenha sido afastado do cargo por 180 dias devido a velhas denúncias contra ele na justiça. Piti é um dos melhores prefeitos que aquela cidade já teve e prepara a cidade para um grande salto administrativo com obras que transformarão a sociedade belavistense.

O Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística arquitetura da Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats se localiza em Corguinho-MS. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

6ª)

Prefeito de Ribas João Alfredo não acompanhou o progresso que vive a sua cidade. Pesquisas indicam que ele tem uma rejeição de mais de 50%. O ex-prefeito Paulo Tucura (MDB) lidera com folga a preferência para a eleição do próximo ano. Tudo indica que João Alfredo seja prefeito de um mandato só.

7ª)

A apresentação em plenário do livro “Mein Kempf” feita pelo deputado João Henrique Catan continua em ebulição. Ele está sendo investigado pelo MPE. No Inquérito Policial relatam que seu pai comandava o império das máquinas “caça-níqueis” em nosso estado e que teria sido autuado na Operação Xeque-Mate, em 2006.

8ª)

A Caixa Econômica suspendeu a cobrança de taxas para transferências via pix de CNPJ. Também abriu financiamento de imóveis até 350 mil reais para pessoas de baixa renda.

9ª)

A traulitada da Seleção Brasileira foi um final triste para uma Seleção que já foi a melhor do mundo e que hoje não ganha nem do Senagal que virou o jogo e bateu de 4 a 2. Isso mostra que nosso futebol estacionou enquanto o futebol ao redor do mundo evoluiu.

10ª)

A Silverado de 1 milhão de reais compradas por um gênio que diz ter ficado rico alugando tendas continua escondida dentro de um galpão. O MP está à procura do gênio das tendas, mas há quem diga que “eles não sabem o caminho”.

