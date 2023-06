As Dez Mais

Quinta-feira, 22 de junho de 2023.

Hoje é o dia do Aeroviário.

AS '10' MAIS!

1ª)

Passou ontem pela sabatina do senado e foi aprovado por 58 votos a nomeação do advogado de Lula para o STF, o advogado Cristiano Zanin Martins (47). Ele poderá ficar 28 anos como Ministro da mais alta Corte judiciaria do país.

2ª)

Esgotadas as 96 horas de oxigênio dos ‘tripulantes e turistas’ que embarcaram na desastrosa expedição de um submarino artesanal rumo aos destroços do Titanic. A extravagancia e a falta de senso foi transformada em tragédia. Talvez nunca mais encontrem a embarcação.

3º)

Adolescente de 15 anos encontrado enforcado dentro de um banheiro de cela na UNEI Dom Bosco. A polícia está no local e acredita-se que o menor tenha sido induzido ao enforcamento.

4ª)

O presidente honorário do MDB Dr. André Puccinelli está em visita ao interior “afinando a viola” dentro do partido para fazer bonito no próximo ano. Do sucesso nas eleições municipais dependerá o futuro do partido.

5ª)

O PSDB já contratou pesquisas para detectar pontos fortes e fracos para disputar prefeituras no próximo ano. As pesquisas qualitativas e quantitativas vão nortear as campanhas municipais. No comando da tropa o ex-governador Reinaldo Azambuja.

…………………………

O Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística arquitetura da Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats se localiza em Corguinho-MS. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

……………………….

6ª)

Operações estão empacadas no Hospital Universitário de Campo Grande. Comenta-se a falta de anestesia. O hospital está passando por outras dificuldades por falta de verbas. Dizem que por lá há muita chateação devido à necessidade que tem interferido na saúde dos que estão internados.

7ª)

Condenado por improbidade administrativa o ex-prefeito de Rio Brilhante Donato Lopes Silva. Ele pagou durante 8 anos o seguro de vida dele e da esposa. Vai ter que devolver 145 mil reais aos cofres da municipalidade e ficará inelegível por 3 anos.

8ª)

O “queijeiro” Adir Paulino da JRComércio e Serviços, vai ser defendido das acusações do Ministério Público pela Defensoria Pública. Adir é apontado como “laranja” num esquema de empreiteiros. Foi preso por posse ilegal de arma e se diz “abandonado”.

9ª)

Na confusão do jogo Santos e Corinthians torcedores atiraram bombas, pedras e objetos cortantes contra os jogadores santistas. Eles tiveram que ficar no meio do campo cercado por policiais para não serem linchados. O protesto foi violento. O Santos – que já foi uma Seleção Brasileira – está em 13º lugar no Brasileirão e não vence há mais de 8 jogos.

10ª)

124 adolescentes entre 14 e 17 anos foram encontrados em nosso estado trabalhando irregularmente nas áreas da construção civil, marcenarias, serralherias, oficinas mecânicas e até vendendo bebidas alcoólicas. Os empregadores foram multados e os adolescentes afastados do trabalho.

As chicotadas do dia!

A Secretaria de Fazenda do Estado vai pagar um curso de etiqueta para os funcionários. O objetivo é para que mudem o visual e se apresentem adequadamente ao setor de trabalho. O curso tem até análise da ‘coloração pessoal’ e o uso de tecido que combine melhor com a saturação e temperatura da pele. O valor do contrato é de mais de 50 mil reais. A contratada é empresa de propriedade de Larissa e Leonardo, que por sua vez são assessores do senador Nelsinho Trad. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes de hoje: O nosso “carnet social”:

Adriano Garcia: da associação brasileira dos criadores de Zebu (ABCZ); Mari Terezinha Zanatto; Carlos Alberto Coimbra: o “Filé”; Octávio Augusto “Tavinho” da Caçula FM de Três Lagoas; Vanderlei Cabeludo; Carla Chacarosqui; Daisy Floro Souza; Carlos Boranga: empresário; Rossana Maria Pereira; Karla Rasslan; Leila Derzi e Denilson Fidélis.

Nossos bons e queridos amigos:

Deputada estadual Gleice Jane; Pessoal da TECNODIESEL: José Viana, César Arakaki, Juraci, Tatinha, Toninho, Marquinhos do “cabeçote”, Marcos do “virabrequim” e D. Célia, do cafezinho; Bruno Ajala: gerente Prime do Bradesco da Cel. Antonino; Ivandro Fonseca: presidente da Associação dos Hospitais Públicos; Des. Do TJMS Alexandre Bastos; Juliana Aranda: da RU Uniformes; Zildete: do gabinete do ver. Edu Miranda e Geovane Félix: presidente da Câmara de Bandeirantes e prefeito Japão de Dois Irmãos do Buriti.

Estaremos amanhã!

Um abraço!

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.